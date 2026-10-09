Ảrập Xêút nói nhóm thân Iran 'bị quét sạch' khỏi eo biển Bab el-Mandeb

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Anadolu

“Chúc mừng ngày thứ Sáu tốt lành và chiến thắng dành cho mọi người dân Yemen và người Ảrập. Eo biển Bab el-Mandeb đã sạch bóng tàn quân của lực lượng Houthi”, hãng thông tấn Anadodu dẫn bài đăng của ông Al Jaber trên mạng xã hội X hôm nay (9/10).

Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố của đại sứ Ảrập Xêút.

Trước đó cùng ngày, các lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đã giành toàn quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và đảo Mayyun. Bước tiến này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Bình minh Yemen" do giới lãnh đạo Yemen phát động nhằm giành lấy các vùng lãnh thổ còn lại và khôi phục quyền lực nhà nước, trong bối cảnh các hoạt động quân sự đang mở rộng trên nhiều mặt trận.

Yemen chìm trong xung đột kể từ năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu đã can thiệp quân sự vào tháng 3/2015 nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Đợt leo thang quân sự bắt đầu từ tháng 7 nă nay, đánh dấu giai đoạn giao tranh dữ dội nhất tại Yemen kể từ khi tình hình tương đối lắng dịu sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian năm 2022.

Khi các cuộc đụng độ gia tăng trong tháng 9, lực lượng Houthi chiếm một số khu vực trọng yếu tại các tỉnh Hudaydah và Taiz của Yemen, đồng thời tiến đến đảo Mayyun thuộc eo biển Bab el-Mandeb.