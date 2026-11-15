Ảrập Xêút kiểm soát giá cả, bảo vệ người tiêu dùng bằng luật mới

Tháp Kingdom tại thành phố Jeddah, Ảrập Xêút

Theo Arabian Gulf Business Insight (AGBI) ngày 11/11/2026, luật mới cho phép cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp kiểm soát giá và giới hạn biên lợi nhuận trong những tình huống đặc biệt như khủng hoảng hoặc đại dịch. Doanh nghiệp có thể phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi tăng giá nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng biến động thị trường để trục lợi. Luật cũng tăng cường kiểm soát các hành vi thương mại không công bằng, như cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, thu phí bất hợp lý và gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 8 triệu riyal Saudi (khoảng 2 triệu USD), phạt tù tối đa 2 năm, đình chỉ hoạt động kinh doanh hoặc thu giữ sản phẩm vi phạm.

Hơn 20 cơ quan chính phủ sẽ phối hợp thực thi luật. Văn bản mới thay thế 3 luật trước đây về chống gian lận thương mại, thương mại điện tử và dữ liệu thương mại, hướng tới thống nhất khuôn khổ pháp lý bảo vệ người tiêu dùng. Luật có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức.

Theo Cơ quan Thống kê Tổng hợp Ảrập Xêút, lạm phát hằng năm tăng từ 1,8% trong tháng 8 lên 1,9% trong tháng 9/2026, chủ yếu do chi phí nhà ở, điện và nhiên liệu gia tăng. Trong khi đó, xung đột Mỹ - Iran kéo dài và gián đoạn các tuyến vận tải biển đã ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu mỏ, làm suy giảm nguồn thu của nước này. Thâm hụt ngân sách quý III/2026 lên tới 65 tỷ USD, vượt mục tiêu 44 tỷ USD đặt ra cho cả năm.

Trong bối cảnh đó, luật mới được kỳ vọng góp phần hạn chế tăng giá bất hợp lý, bảo vệ sức mua và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc kiểm soát giá cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích người dân và khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Nếu áp dụng giá trần hoặc giới hạn lợi nhuận không phù hợp với biến động chi phí đầu vào, chính sách có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và hoạt động đầu tư. Vì vậy, theo các nhà phân tích, hiệu quả thực thi sẽ phụ thuộc vào tiêu chí can thiệp rõ ràng, cơ chế giám sát minh bạch và khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản lý.