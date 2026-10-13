Ảrập Xêút điều tra vụ tên lửa Houthi xuyên thủng lưới phòng không, tấn công sân bay Riyadh

Vụ tấn công đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của hệ thống phòng không hiện đại của Ảrập Xêút

Vụ tấn công làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Các nhà điều tra đang tìm hiểu vì sao mạng lưới phòng không Ảrập Xêút không phát hiện và đánh chặn được toàn bộ đợt tấn công.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lực lượng Houthi có thể đã triển khai đồng thời nhiều loại vũ khí khác nhau.

Các máy bay không người lái được phóng trước, sau đó là tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Cách thức này khiến hệ thống phòng thủ phải đối phó với các mục tiêu có tốc độ, độ cao và quỹ đạo bay khác nhau trong cùng một thời điểm.

Giới chuyên gia cho rằng các tên lửa đạn đạo vốn đã rất khó đánh chặn do tốc độ cao, trong khi một số đầu đạn cơ động có khả năng thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối hành trình, khiến radar và hệ thống đánh chặn khó dự đoán chính xác đường bay.

Cuộc điều tra cũng tập trung vào khả năng cảnh báo sớm của Ảrập Xêút.

Các nhà chức trách đang xem xét liệu hệ thống phòng thủ nhiều lớp của nước này có gặp hạn chế trong việc phát hiện sớm các mục tiêu bay thấp như UAV và tên lửa hành trình hay không.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về sự phát triển năng lực quân sự của Houthi.

Lực lượng Houthi từng chủ yếu sử dụng chiến thuật du kích, nhưng hiện sở hữu kho tên lửa và UAV có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Ảrập Xêút.

Nhiều nước phương Tây và các đồng minh vùng Vịnh lâu nay cáo buộc Iran cung cấp công nghệ, linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật cho Houthi. Tuy nhiên Tehran bác bỏ các cáo buộc này.

Theo Gulf News