Ảrập Xêút đề xuất gói 1 tỷ USD để đổi lấy ngừng bắn với Houthi?

Ảnh do Phủ Tổng thống Iran cung cấp (từ trái sang phải): Bộ trưởng Quốc phòng Ảrập Xêút Khalid bin Salman, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Syed Asim Munir, và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin, trong cuộc gặp với Tổng thống, Ngoại trưởng và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran tại Tehran ngày 26/10

Theo các nguồn tin, nội dung thảo luận xoay quanh việc chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi nhằm vào Ảrập Xêút, đặc biệt là các mục tiêu năng lượng và sân bay dân sự.

Theo nguồn tin, ông Khalid bin Salman đã mang theo khoản tiền nói trên trên chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules đưa ông tới Tehran.

Văn phòng Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút xác nhận chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Salman diễn ra trong khuôn khổ các nỗ lực của Liên minh Phòng thủ Mecca nhằm giảm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và ủng hộ các sáng kiến trung gian do Qatar và Pakistan bảo trợ.

Tuy nhiên, Riyadh không đề cập tới bất kỳ khoản tiền nào.

Theo báo cáo, phía Iran tham dự cuộc họp gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei và các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tehran được cho là đề xuất đóng vai trò trung gian giữa Ảrập Xêút và lực lượng Houthi.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí và hàng không của Ảrập, gây thiệt hại kinh tế đáng kể.

Theo Israel Hayom