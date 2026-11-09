Ảrập Xêút ban hành Luật Giao dịch thương mại mới

Nguồn: phanvantravel.com

Luật mới được thông qua ngày 27/10, thay thế Luật Thương mại, Luật Giấy tờ thương mại và Luật Sổ sách thương mại, dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày được công bố trên Công báo Umm Al-Qura. Đây là một phần trong quá trình cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Ảrập Xêút, tiếp nối việc ban hành Luật Giao dịch Dân sự năm 2023.

Quy định toàn diện về thương mại và nghĩa vụ của thương nhân

Luật Giao dịch Thương mại mới điều chỉnh nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, từ tư cách và nghĩa vụ của thương nhân đến việc tổ chức, quản lý cơ sở kinh doanh và duy trì sổ sách kế toán. Theo đó, các quy định về hoạt động thương mại, chủ thể kinh doanh và nghĩa vụ pháp lý của họ được tập hợp trong cùng một khuôn khổ, thay vì phân tán trong nhiều văn bản pháp luật riêng biệt như trước đây.

Đối với hoạt động kế toán, luật đưa ra các quy định liên quan đến sổ sách thương mại, đặt ra khuôn khổ pháp lý cho việc ghi chép và quản lý thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các quy định về giấy tờ thương mại cũng được tích hợp vào luật mới, góp phần thống nhất các yêu cầu pháp lý đối với những công cụ được sử dụng trong giao dịch thương mại.

Một nội dung đáng chú ý khác là các quy định về hợp đồng thương mại. Luật thiết lập khuôn khổ điều chỉnh việc giao kết và thực hiện hợp đồng, đồng thời xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Các loại hợp đồng được đề cập bao gồm hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng cung ứng, thỏa thuận đại lý thương mại và hợp đồng môi giới.

Đối với giao dịch mua bán thương mại, luật đưa ra các quy định chuyên biệt nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các bên trong quá trình thực hiện giao dịch. Tương tự, hợp đồng cung ứng cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật, qua đó xác lập cơ sở pháp lý cho các thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Luật cũng quy định về quan hệ đại lý thương mại và môi giới, bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên trong những quan hệ này. Đây là những hình thức giao dịch phổ biến trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sử dụng đối tác trung gian hoặc đại diện thương mại để triển khai hoạt động tại thị trường Ảrập Xêút.

Điều chỉnh về vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của các bên

Bên cạnh việc điều chỉnh quá trình giao kết và thực hiện giao dịch, Luật Giao dịch Thương mại mới còn thiết lập các quy định về hệ quả pháp lý khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Các nội dung này bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên khi xảy ra vi phạm, trách nhiệm phát sinh và những biện pháp khắc phục có thể được áp dụng.

Việc đưa các quy định về vi phạm hợp đồng vào cùng khuôn khổ điều chỉnh các giao dịch thương mại giúp xác định rõ hơn cơ sở pháp lý xử lý những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp vì vậy cần lưu ý đến những quy định liên quan đến trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng và biện pháp khắc phục khi đánh giá các thỏa thuận thương mại.

Theo Tiến sĩ Sairah Narmah, chuyên gia về giao dịch thương mại tại Ảrập Xêút của hãng luật Pinsent Masons, phạm vi điều chỉnh của luật không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều tổ chức tham gia giao dịch thương mại tại nước này, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư, đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên môn.

Luật dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày được công bố trên Công báo Umm Al-Qura. Khoảng thời gian này là cơ sở để các doanh nghiệp nghiên cứu những quy định mới và đánh giá khả năng tác động đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các quan hệ hợp đồng đang được thực hiện. Đối với những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm luật có hiệu lực, việc xác định mức độ áp dụng cần căn cứ vào các quy định chuyển tiếp và phạm vi điều chỉnh của luật.

Bà Sadia Farooq, chuyên gia của Pinsent Masons, cho rằng doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ khuôn khổ pháp lý mới và đánh giá tác động của luật đối với các thỏa thuận hợp đồng cũng như thông lệ thương mại hiện hành ngay khi văn bản chính thức được công bố.