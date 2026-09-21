Aramco không giao dầu cho khách hàng châu Âu trong tháng 10

Saudi Aramco đã thông báo với các khách hàng mua dầu theo hợp đồng dài hạn tại châu Âu rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lô dầu thô Ả Rập Xê-út nào trong tháng 10, ngay cả khi Riyadh đang tìm cách đưa khoảng 60 triệu thùng dầu trở lại thị trường thông qua vịnh Ba Tư sau khi tuyến đường ống Đông - Tây bị hư hại.

Theo Bloomberg, ít nhất hai nhà máy lọc dầu châu Âu đã được thông báo rằng hạn ngạch dầu Ả Rập Xê-út trong tháng 10 của họ sẽ bằng 0. Những người nắm rõ quyết định cho biết chính sách này áp dụng đối với tất cả khách hàng châu Âu mua dầu theo hợp đồng dài hạn.

Trong khi Saudi Aramco dường như đã tìm được phương án để đưa một phần lượng dầu bị mắc kẹt do sự cố đường ống Đông - Tây ra thị trường, châu Âu lại nằm ngoài phương án này.

Trước đây, đường ống Đông - Tây vận chuyển 4-5 triệu thùng dầu/ngày qua lãnh thổ Ả Rập Xê-út tới cảng Yanbu, qua đó tránh eo biển Hormuz. Dầu thô từ Yanbu có thể được đưa qua hệ thống đường ống SUMED của Ai Cập tới Sidi Kerir trên bờ Địa Trung Hải, giúp các nhà máy lọc dầu châu Âu tiếp cận dầu Saudi mà không cần đi qua vịnh Ba Tư.

Cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống đã khiến dòng dầu này bị đình trệ, buộc châu Âu phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Sau đó, Aramco đã bán khoảng 60 triệu thùng dầu từ cảng xuất khẩu Ras Tanura bên bờ vịnh Ba Tư, với lịch bốc hàng trong tháng 9 và tháng 10. Những lô dầu này sẽ đi qua eo biển Hormuz và được chuyển tải từ tàu này sang tàu khác ở khu vực gần Sohar, Oman.

Chương trình này đưa khoảng 1-1,5 triệu thùng/ngày dầu Saudi xuất khẩu từ khu vực Vịnh trở lại thị trường. Tuy nhiên, các khách hàng chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, chứ không phải châu Âu.

Giá dầu kỳ hạn cũng phản ánh diễn biến này. Hôm thứ Sáu, dầu Brent được giao dịch quanh mức 104,30 USD/thùng, trong khi WTI ở gần 102 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức tăng vượt 108 USD/thùng của Brent hồi đầu tuần.

Châu Âu không được hưởng lợi từ lượng dầu này. Các lô dầu từ Vịnh hướng sang phía Tây phải đi qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, nơi hoạt động vận tải biển cũng đang chịu các cuộc tấn công, hoặc phải mất gần 5 tuần để đi vòng qua châu Phi.

Giá Dated Brent, giá tham chiếu đối với dầu thô vật chất tại châu Âu, đã vượt 130 USD/thùng trong tuần này.

Công ty lọc hóa dầu Orlen của Ba Lan trước đó đã tăng mua dầu từ Biển Bắc, đồng thời tìm kiếm nguồn cung từ Mỹ và Kazakhstan sau khi các lô dầu Saudi Arabia giao trong tháng 9 bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm thứ Ba cho biết dầu thô có thể bắt đầu được vận chuyển trở lại qua tuyến đường ống East-West trong vòng vài ngày. Aramco thực tế đang đặt mục tiêu khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống trong vài ngày tới, nhưng việc đưa toàn bộ công suất trở lại hoạt động có thể mất thêm khoảng 6 tuần.

Thị trường đã mất nhiều ngày lo ngại về nguy cơ 4-5 triệu thùng dầu/ngày bị mắc kẹt do tuyến đường ống bị hư hại. Aramco hiện đã tìm được đầu ra cho một phần lượng dầu này, nhưng châu Á mới là khu vực hưởng lợi, chứ không phải châu Âu. Bởi nếu các báo cáo từ các nhà máy lọc dầu là chính xác, hạn ngạch dầu Ả Rập Xê-út dành cho khách hàng châu Âu trong tháng 10 sẽ là con số không tròn trĩnh.