Aramco khôi phục dòng dầu sang châu Âu sau cú sốc đường ống Đông - Tây

Saudi Aramco đang chào bán thêm dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Âu để giao hàng trong tháng 10 và tháng 11, chỉ vài tuần sau khi thông báo với khách hàng rằng họ sẽ không nhận được dầu theo các hợp đồng tháng 10, do cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê-út.

Theo Bloomberg, dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề, tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã chào bán các lô dầu giao ngay vào cuối tháng 10 với mức giá chiết khấu so với giá bán chính thức (OSP). Các lô hàng có thể được nhận tại cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ hoặc cảng Sidi Kerir trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập.

Sau những chào bán này, Aramco tiếp tục đưa ra các lô dầu giao ngay bổ sung cho tháng 11. Các nhà máy lọc dầu châu Âu cũng được thông báo sẽ nhận đầy đủ lượng dầu theo hợp đồng đã ký trong tháng 11, cải thiện đáng kể so với tình trạng hủy giao hàng trong tháng 10.

Đầu tháng này, Aramco thông báo với các nhà máy lọc dầu châu Âu rằng các lô dầu theo hợp đồng tháng 10 sẽ không được giao sau khi một cuộc tấn công khiến đường ống dẫn dầu Đông - Tây phải ngừng hoạt động. Hiện đường ống đã vận hành trở lại, và công ty đang chào bán các lô hàng giao ngay trong tháng 10 và tháng 11, trong đó một số lô dầu giao tháng 10 được định giá thấp hơn OSP.

Đây là sự thay đổi đáng kể đối với những khách hàng trước đó được thông báo rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lượng dầu nào.

Thông thường, Ả Rập Xê-út vận chuyển từ 700.000 đến 800.000 thùng dầu/ngày sang châu Âu, phần lớn theo các hợp đồng dài hạn. Việc hủy giao hàng trong tháng 10 buộc các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm nguồn dầu thay thế trên thị trường giao ngay. Hiện dầu thô Ả Rập Xê-út đã có mặt trở lại trên thị trường, trong khi giá một số loại dầu thô tại châu Âu bắt đầu giảm.

Các nhà giao dịch nói với Bloomberg rằng nguồn cung bổ sung từ Ả Rập Xê-út đã góp phần kéo giảm giá một số loại dầu thô tại châu Âu trong tuần này.

Sản lượng khai thác dầu của Ả Rập Xê-út đã phục hồi đáng kể. Trong tháng 9, vương quốc này tăng sản lượng khoảng một phần ba, lên hơn 8 triệu thùng/ngày, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 3 thập niên được ghi nhận vào tháng 8.

Các nhà sản xuất dầu khác tại vùng Vịnh cũng đang khôi phục sản lượng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nâng sản lượng lên mức cao kỷ lục, trong khi xuất khẩu dầu của Iraq đang tiến gần mức trước chiến tranh.

Đà phục hồi này diễn ra bất chấp các cuộc tấn công tiếp diễn của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực và các tàu hoạt động gần eo biển Hormuz.

Aramco cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động lưu trữ dầu thô ở nước ngoài và phát triển thêm năng lực xuất khẩu qua các tuyến thay thế nhằm giảm mức độ phơi nhiễm trước những gián đoạn trong khu vực. Một trong những bước đi này là thỏa thuận lưu trữ dầu tại Singapore, dự kiến bắt đầu từ năm 2027.