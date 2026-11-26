Tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê-út Aramco vừa chính thức khánh thành tổ hợp hóa dầu trị giá 7 tỷ USD tại Hàn Quốc, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này tại quốc gia Đông Á.Dự án được kỳ vọng mở rộng năng lực sản xuất hóa dầu, đồng thời củng cố vị thế của Aramco trong chuỗi cung ứng năng lượng và hóa chất tại thị trường châu Á.

Ngày 25/11, Saudi Aramco chính thức đưa vào hoạt động tổ hợp hóa dầu Shaheen tại Hàn Quốc, trong bối cảnh tập đoàn dầu khí lớn nhất Ả Rập Xê-út tiếp tục mở rộng hoạt động ở lĩnh vực hạ nguồn tại một trong những thị trường xuất khẩu dầu thô trọng điểm của mình là châu Á.

Aramco và công ty con tại Hàn Quốc là S-OIL đã tổ chức lễ khánh thành dự án Shaheen tại Seoul. Với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất của Aramco tại Hàn Quốc.

Dự án kết hợp năng lực lọc dầu với việc lần đầu tiên triển khai ở quy mô thương mại công nghệ chuyển hóa dầu thô trực tiếp thành hóa chất bằng phương pháp nhiệt (TC2C™) do Aramco phát triển. Tổ hợp cũng bao gồm một phân xưởng cracking hơi nước đơn lẻ có công suất lớn nhất thế giới, một phân xưởng phân tách propylene, các cơ sở chuyển hóa dầu thô thành hóa chất và những dây chuyền sản xuất polymer, Aramco cho biết.

Theo "ông lớn" Ả Rập Xê-út, khi đi vào hoạt động, dự án Shaheen dự kiến bổ sung khoảng 3,2 triệu tấn công suất sản xuất hóa dầu mỗi năm cho S-OIL. Qua đó, doanh nghiệp Hàn Quốc này sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp quan trọng trên thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm polymer có giá trị cao và vật liệu tiên tiến.

Aramco hiện nắm giữ 63% cổ phần tại S-OIL thông qua công ty con Aramco Downstream Asia Pte Ltd.

Ông Mohammed Al Qahtani, Chủ tịch Aramco Downstream, cho biết khoản đầu tư vào S-OIL và dự án Shaheen thể hiện tầm nhìn hợp tác dài hạn của tập đoàn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất tiên tiến. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu trong những năm tới.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Amin Nasser, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Aramco, nhấn mạnh tập đoàn vẫn tiếp tục đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho các khách hàng trong tương lai, khi nhu cầu năng lượng của họ ngày càng gia tăng.

"Nếu có một bài học cần rút ra từ cuộc khủng hoảng năm nay, thì đó là năng lượng phù hợp phải được đưa đến đúng địa điểm, dưới đúng hình thức và vào đúng thời điểm", ông Nasser nói.

Từ đầu thập niên này, Ả Rập Xê-út và tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco đã triển khai chiến lược thành lập các liên doanh với đối tác địa phương tại châu Á, trong đó có Trung Quốc, nhằm xây dựng các nhà máy lọc dầu sử dụng những loại dầu thô của Vương quốc giàu dầu mỏ này. Chiến lược này giúp Riyadh bảo đảm đầu ra dài hạn cho dầu thô, đồng thời mở rộng hoạt động hạ nguồn tại những thị trường có nhu cầu lớn nhất thế giới về dầu mỏ và hóa chất.

Việc đưa tổ hợp Shaheen vào hoạt động tiếp tục cho thấy định hướng của Aramco trong việc chuyển dịch từ mô hình chủ yếu xuất khẩu dầu thô sang mở rộng chuỗi giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực lọc hóa dầu và sản xuất các sản phẩm hóa chất có giá trị gia tăng cao.