Arab Saudi tập kích hơn 80 mục tiêu sau vụ Houthi gia tăng tấn công

Theo Reuters ngày 8/10, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Jawf và Marib của Yemen, nhằm đáp trả loạt vụ tập kích gây thương vong tại Arab Saudi.

Động thái trên diễn ra sau khi Houthi sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hai sân bay quốc tế King Khalid tại Thủ đô Riyadh và Abha ở miền Nam Arab Saudi trong các ngày 6 và 7/10.

Khói bốc lên từ khu vực sân bay King Khalid (Arab Saudi) sau khi hứng chịu đòn tấn công từ Houthi. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Arab Saudi, các vụ tấn công khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 36 người bị thương. Trong đó, tại sân bay King Khalid, một công dân Sudan thiệt mạng và tám người bị thương, bao gồm năm công dân Arab Saudi. Tại sân bay Abha, hai phụ nữ mang quốc tịch Morocco và Algeria thiệt mạng, cùng 28 người khác bị thương.

Giới chức Arab Saudi lên án các vụ tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng không dân dụng, đồng thời khẳng định sẽ triển khai những biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong khi đó, tại Yemen, Houthi tiếp tục bị cáo buộc tấn công sân bay quốc tế Aden ở miền Nam nước này, nơi nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ được quốc tế công nhận.

Bộ Giao thông vận tải Yemen ngày 7/10 cho biết, Houthi đã sử dụng ít nhất hai tên lửa đạn đạo cùng nhiều UAV nhằm vào đường băng và nhà ga hành khách của sân bay Aden. Đáng chú ý, một quả tên lửa rơi xuống khu vực gần đường băng chỉ vài phút trước khi chuyến bay từ Cairo (Ai Cập) dự kiến hạ cánh, làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không dân dụng.

Loạt diễn biến trên diễn ra giữa lúc lực lượng chính phủ Yemen, với sự hậu thuẫn của liên quân Arab Saudi, đang mở chiến dịch phản công nhằm giành lại những địa bàn chiến lược do Houthi kiểm soát dọc bờ biển Đỏ, đặc biệt quanh thành phố cảng Mocha và eo biển Bab el-Mandeb.

Đây là tuyến hàng hải huyết mạch kết nối biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, giữ vai trò quan trọng đối với thương mại và vận tải năng lượng toàn cầu. Giao tranh gia tăng tại khu vực này làm dấy lên nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn chưa hạ nhiệt.

Không chỉ gây bất ổn an ninh khu vực, làn sóng bạo lực mới còn khoét sâu cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại Yemen. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), tính đến ngày 7/10, hơn 200.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại, trong khi hàng nghìn gia đình tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và nơi trú ẩn an toàn.