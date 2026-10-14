Arab Saudi không kích cơ sở dầu mỏ tại Yemen, Houthi dọa trả đũa

Theo kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu ngày 13/10 không kích trạm dầu Al-Sabaha thuộc Công ty Dầu mỏ Yemen (YPC), ở phía Tây thủ đô Sanaa. Trước cuộc không kích, liên quân yêu cầu người dân sơ tán, cho rằng cơ sở này cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự của Houthi.

Khói bốc lên ở Sanaa sau một cuộc không kích. Ảnh: GettyImages

YPC cho biết các kho chứa tại cơ sở không có nhiên liệu dự trữ, do đó vụ tấn công không ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Arab Saudi tiếp tục tấn công Sanaa. Ông đồng thời tuyên bố các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Saudi Aramco là mục tiêu hợp pháp, đồng thời cảnh báo về khả năng tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh và các cơ sở năng lượng khác.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Arab Saudi cho biết một tòa nhà hành chính thuộc Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông nước này, bị tấn công, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong. Arab Saudi cũng thông báo đánh chặn 3 thiết bị bay không người lái (UAV) ở phía Bắc Riyadh.

Trước tình hình an ninh xấu đi, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã phát đi khuyến cáo đi lại, kêu gọi công dân hạn chế đến những khu vực có nguy cơ cao. Một số hãng hàng không quốc tế cũng đình chỉ hoặc điều chỉnh chuyến bay tới Arab Saudi.

Giới quan sát cảnh báo, nếu xung đột tiếp tục lan rộng, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và hàng không có thể gây gián đoạn vận tải, đồng thời gia tăng sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Nguy cơ Houthi mở rộng hoạt động tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden, cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải quốc tế.