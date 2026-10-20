Arab Saudi hoãn tổ chức 'Davos sa mạc' do Houthi gia tăng tấn công

Theo thông báo của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII Institute) hôm 19/10, hội nghị FII lần thứ 10, dự kiến tổ chức tại Thủ đô Riyadh từ ngày 26 - 29/10, sẽ được lùi sang năm 2027. Thời điểm tổ chức mới sẽ sớm được công bố, trong khi các đăng ký tham dự và thỏa thuận hợp tác hiện có tiếp tục được giữ nguyên hiệu lực.

Phát biểu về quyết định này, Giám đốc điều hành FII Institute, Công chúa Maha bint Mishari Al Saud nhấn mạnh việc hoãn hội nghị xuất phát từ cam kết đối với các đối tác, thành viên, diễn giả và đại biểu tham dự. Theo bà, đây là kỳ hội nghị đánh dấu cột mốc 10 năm, vì vậy ban tổ chức muốn bảo đảm sự kiện đáp ứng đầy đủ kỳ vọng về quy mô, chất lượng và sức ảnh hưởng.

Hội nghị FII lần thứ 10 sẽ được lùi sang năm 2027. Ảnh: FII Institute

Hội nghị đóng vai trò quảng bá các kế hoạch đầu tư đầy tham vọng của Riyadh, nhằm thu hút nguồn vốn phục vụ chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao, công nghệ.

Được mệnh danh là “Davos sa mạc”, FII là diễn đàn đầu tư thường niên quan trọng của Arab Saudi, quy tụ các nhà lãnh đạo, giới hoạch định chính sách và lãnh đạo nhiều tập đoàn tài chính, công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo chương trình dự kiến, sự kiện năm nay có sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BlackRock Laurence Fink và bà Ruth Porat, lãnh đạo cấp cao của Alphabet và Google.

Quyết định hoãn hội nghị được đưa ra khi giao tranh giữa liên quân do Arab Saudi dẫn đầu, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi tiếp tục leo thang trong những tuần gần đây.

Lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng dân sự của Arab Saudi, trong đó có sân bay quốc tế tại Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Theo giới chuyên gia, việc hoãn FII cho thấy những tác động ngày càng rõ rệt của xung đột khu vực đối với hoạt động kinh tế và môi trường đầu tư tại Arab Saudi, trong bối cảnh Riyadh đang thúc đẩy chương trình cải cách và chuyển đổi kinh tế Tầm nhìn 2030.

Hình ảnh sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh bị Houthi tập kích. Ảnh: Reuters

Diễn biến an ninh phức tạp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tại Thủ đô Riyadh. Theo các nguồn thạo tin, một số cơ quan chính phủ đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Một cơ quan thông báo áp dụng hình thức làm việc từ xa từ ngày 19 - 22/10.

Tòa nhà Kingdom Centre cao 99 tầng, nơi đặt văn phòng khu vực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng yêu cầu nhân viên chưa đến làm việc trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Một số doanh nghiệp tại Khu tài chính King Abdullah, nơi tập trung văn phòng của nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, đã triển khai biện pháp tương tự.

Trước đó, hôm 19/10, Reuters cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đề nghị Quốc hội xem xét cho phép triển khai lực lượng hỗ trợ Arab Saudi nếu Riyadh yêu cầu. Đây được xem là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh xung đột giữa liên quân do Arab Saudi dẫn đầu và Houthi có nguy cơ lan rộng.