Aquatex Bến Tre: Doanh thu tăng gần 18%, nợ vay tăng 61% giữa hành trình xanh hóa chuỗi cá tra

Doanh thu Aquatex Bến Tre tăng nhưng lợi nhuận đi lùi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre, ABT) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 401,9 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng nhanh hơn tốc độ doanh thu, tăg 24% lên 311,5 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp của ABT chỉ đạt 90,4 tỷ đồng, nhích khoảng 600 triệu đồng so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 26,4% xuống 22,5%.

Tình hình làm ăn của ABT trong 6 tháng đầu năm 2026.

Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí đầu vào đang bào mòn đáng kể phần lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Trong nửa đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính của Aquatex Bến Tre đạt 30,06 tỷ đồng, tăng 5,14% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh lên 6,08 tỷ đồng, cao hơn khoảng 76% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chi phí đi vay đạt 5,2 tỷ đồng, tăng hơn 135%.

Không chỉ chi phí tài chính, các khoản chi phí hoạt động cũng đồng loạt tăng. Chi phí bán hàng đạt 16,82 tỷ đồng, tăng 38,6%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 13,33 tỷ đồng, tăng 27,7%.

Kết quả, Aquatex Bến Tre đạt 84,27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 73,87 tỷ đồng, giảm gần 12% so với mức 83,84 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm nhẹ, xuống khoảng 5,9 nghìn đồng/cổ phiếu.

Tài sản vượt 1.000 tỷ đồng, nắm gần 394 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ABT đạt 1.006,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt khoảng 660 tỷ đồng, tăng hơn 19%, trong khi tài sản dài hạn ở mức 346,5 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là lượng tiền và tiền gửi của ABT ở mức khá lớn.

Cụ thể, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt tổng cộng 87,33 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 9,66 tỷ đồng đầu năm.

Bên cạnh đó, Aquatex Bến Tre đang có 306,64 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Các khoản tiền gửi này được phân bổ tại một số ngân hàng như Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam khoảng 60 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Nam Á khoảng 58,4 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam khoảng 88,8 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội khoảng 99,4 tỷ đồng.

Như vậy, tiền mặt ABT đang nắm khoảng 394 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6.

Ngoài ra, ABT còn ghi nhận khoản tiền hơn 36,2 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank - Chi nhánh TP.HCM trong nhóm tài sản ngắn hạn khác. Theo thuyết minh, khoản tiền này có kỳ hạn gốc 3 tháng và mức lãi suất được ghi nhận là 0%/năm.

Ở các khoản mục tài sản khác, phải thu ngắn hạn đạt 69,7 tỷ đồng, tăng 25,1% so với đầu năm. Trong đó, phải thu khách hàng ở mức 60,27 tỷ đồng, tăng khoảng 20,8%.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng 64%, lên 8,91 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của ABT cuối kỳ đạt khoảng 51,58 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong kỳ, doanh nghiệp trích lập thêm khoảng 26,8 triệu đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tăng mạnh 76%, lên 9,5 tỷ đồng. Khoản mục này bao gồm chi phí cho máy dò kim loại, phân xưởng sashimi, cải tạo tăng cường hệ thống giải nhiệt và các công trình khác.

Nợ phải trả tăng gần 40%, nợ vay tăng 61%

Trái với đà tăng 11,5% của tổng tài sản, nợ phải trả của ABT tăng với tốc độ cao hơn nhiều.

Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả đạt 322,19 tỷ đồng, tăng 39,6% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 306,25 tỷ đồng, tăng 42,4%. Đáng chú ý nhất là khoản nợ vay ở mức 221,9 tỷ đồng, tăng 61,3% so với đầu năm. Đây là khoản mục có mức tăng đáng kể nhất trong cơ cấu nợ của ABT.

Các khoản mục nợ ngắn hạn khác cũng có xu hướng tăng. Phải trả người bán ngắn hạn lên 21,25 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn đạt 3,58 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt khoảng 4,04 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 41,9%, còn 10,49 tỷ đồng.

Trong khi nợ phải trả tăng mạnh, vốn chủ sở hữu của ABT đạt 684,34 tỷ đồng, tăng khoảng 1,9% so với đầu năm.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 287,75 tỷ đồng, tăng so với mức 274,75 tỷ đồng đầu năm.

Giao dịch với Sao Ta tăng mạnh

Tại ngày 30/6/2026, Công ty CP Tập đoàn PAN tiếp tục là cổ đông lớn nhất của ABT với hơn 9 triệu cổ phiếu, tương ứng 62,6% vốn điều lệ.

Trong 6 tháng đầu năm, ABT phát sinh tổng cộng 658,9 triệu đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan.

Trong đó, doanh thu từ Công ty CP Thực phẩm Khang An đạt 135,2 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ; còn doanh thu từ Công ty CP Thực phẩm Sao Ta đạt 523,7 triệu đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Ở chiều mua hàng hóa và dịch vụ, tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan đạt 2,11 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 386,4 triệu đồng cùng kỳ.

Phần lớn khoản này đến từ giao dịch với Thực phẩm Sao Ta, với giá trị 2,1 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ.

Ngoài Sao Ta, ABT mua khoảng 12,1 triệu đồng hàng hóa, dịch vụ từ Công ty CP Cà phê Golden Beans và 280.000 đồng từ Công ty CP Khử trùng Việt Nam.

Trong kỳ, ABT không ghi nhận giao dịch mua hàng với Thực phẩm Khang An và Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang.

Về dòng tiền cổ tức, ABT đã chi trả tổng cộng gần 29,9 tỷ đồng cho các bên liên quan và cổ đông lớn. Trong đó, Tập đoàn PAN nhận hơn 27 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ; ông Lương Thanh Tùng nhận khoảng 2,89 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ABT thu về 16,18 tỷ đồng cổ tức, chủ yếu từ Thực phẩm Sao Ta.

ABT hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn trong nuôi cá tra Không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn nuôi trồng bền vững, Aquatex Bến Tre đang thử nghiệm các giải pháp tận dụng chất thải và tái sử dụng tài nguyên trong chuỗi sản xuất. Theo Báo cáo Phát triển bền vững 2025 của Tập đoàn PAN, tại nhà máy chế biến của Aquatex Bến Tre, hệ thống xử lý nước thải đã được nâng cấp nhằm đáp ứng quy chuẩn môi trường. Một phần nước sau xử lý được tái sử dụng cho vệ sinh nhà máy, tưới cây và phòng cháy chữa cháy, với lượng khoảng 50 m³/ngày, tương đương khoảng 15.000 m³/năm. Đáng chú ý, ABT còn triển khai mô hình tận dụng bùn thải từ ao nuôi cá tra. Bùn sau xử lý được sử dụng để tạo phân bón, trong khi trùn quế được tận dụng làm nguồn thức ăn cho cá. Năm 2025, lượng bùn thải được tái chế tại nhà máy đạt khoảng 101,64 tấn. Mô hình này đang được thử nghiệm mở rộng trên khoảng 4 ha ao nuôi. Ở khâu nuôi trồng, Aquatex cho biết doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất cá tra khép kín, từ con giống, vùng nuôi đến chế biến; các vùng nuôi được áp dụng các tiêu chuẩn như ASC và GlobalG.A.P. Với doanh nghiệp thủy sản, phát triển bền vững đang chuyển từ câu chuyện “có chứng nhận” sang yêu cầu đo lường được hiệu quả sử dụng nước, năng lượng, chất thải và khả năng tái sử dụng phụ phẩm. Việc biến bùn thải thành phân bón, thức ăn và tái sử dụng nước sau xử lý cho thấy ABT đang thử nghiệm logic của kinh tế tuần hoàn ngay trong chuỗi sản xuất cá tra.