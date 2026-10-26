APRSCP lần thứ 18: Kết nối nguồn lực, lan tỏa mô hình bền vững

Ngày 26/10, tại TP. Hồ Chí Minh, phiên họp thường niên lần thứ 18 của Hội nghị Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững (APRSCP) đã diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon”, sự kiện tạo không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các đối tác phát triển.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương bên lề sự kiện, các đại biểu quốc tế đã đề cập những hướng tiếp cận cụ thể để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam, từ thử nghiệm các mô hình kinh tế tuần hoàn đến hợp tác chuyển giao công nghệ và hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch hành động.

Quang cảnh sự kiện.

Thử nghiệm mô hình để xác định cơ hội đầu tư cho kinh tế tuần hoàn

TS. Yasuhiko Hotta, Chủ tịch Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững, cho rằng Việt Nam đã và đang chú trọng cải thiện chính sách môi trường. Tuy nhiên, để hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn, cần triển khai các mô hình thử nghiệm xã hội (social experiment) hoặc phương pháp tiếp cận phòng thí nghiệm thực tế (living lab).

"Các mô hình này có thể giúp chỉ ra những cơ hội mới và chứng minh quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn sẽ diễn ra như thế nào trong thực tế. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, các bên có thể xem xét liệu những mô hình đó có tạo ra cơ hội đầu tư mới từ khu vực tài chính, chính phủ và doanh nghiệp hay không", TS. Yasuhiko Hotta nhận định.

TS. Yasuhiko Hotta, Chủ tịch Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững.

TS. Yasuhiko Hotta cũng cho rằng, Việt Nam đang chuyển dịch từ nền kinh tế đang phát triển sang nền kinh tế mới nổi, qua đó có cơ hội lớn để triển khai nhiều thử nghiệm xã hội.

Về hợp tác khu vực, ông cho biết đang trao đổi với các bên liên quan tại Việt Nam, trong đó có Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) và có thể cả Chính phủ Việt Nam, nhằm xây dựng thông điệp mang tính khu vực rõ nét hơn.

Theo TS. Yasuhiko Hotta, Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương về Phát triển bền vững (APFSD) do Liên hợp quốc tổ chức vào tháng 2 năm sau là một trong những diễn đàn được hướng đến. Hiện, nhóm của ông đang lên kế hoạch đề xuất một sự kiện bên lề diễn đàn này.

Hợp tác công nghệ giảm phát thải trong nuôi trồng thủy sản

GS. Gopalakrishnan Kumar đến từ Đại học Stavanger đánh giá, Hội nghị Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững đã tạo nền tảng để các bên cùng trao đổi, giải quyết những thách thức giữa các nền kinh tế phát triển và nền kinh tế mới nổi.

GS. Gopalakrishnan Kumar, Đại học Stavanger.

Theo GS. Gopalakrishnan Kumar, đường bờ biển Na Uy có một số nét tương đồng với Việt Nam, tạo cơ sở để xem xét khả năng áp dụng các công nghệ tiên tiến của Na Uy tại nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Điểm ông đặc biệt nhấn mạnh là tiềm năng giảm phát thải carbon trong ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng các công nghệ nuôi trồng thủy sản giảm phát thải của Na Uy.

Theo ông, hướng hợp tác này có thể góp phần giải quyết những vấn đề, thách thức mà Việt Nam đang đối mặt, đồng thời tạo điều kiện để hai bên chia sẻ bài học kinh nghiệm. Nội dung hợp tác tập trung vào chuyển giao công nghệ, chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon.

UNDP mong muốn hỗ trợ Huế huy động nguồn lực phát triển kinh tế tuần hoàn

Ở góc độ triển khai các chương trình kinh tế tuần hoàn, bà Akiko Yamamoto, Trưởng nhóm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Môi trường và Năng lượng của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), cho biết chương trình quốc gia của UNDP tại Việt Nam đang có những tiến triển trong lĩnh vực này, với danh mục dự án kinh tế tuần hoàn mà bà đánh giá thuộc nhóm tiên tiến trong khu vực.

Bà Akiko Yamamoto, Trưởng nhóm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Môi trường và Năng lượng của UNDP.

Theo bà, Chính phủ Việt Nam có cam kết mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, nhiều doanh nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đang xây dựng mô hình kinh doanh xanh, chuyển từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn.

Bà Akiko Yamamoto đề cập việc tái chế vật liệu và phát triển các sản phẩm giúp giảm thiểu rác thải, tạo giá trị mới từ phế phẩm. Theo bà, những hoạt động này còn góp phần tạo dựng sinh kế mới cho phụ nữ, cộng đồng và toàn xã hội.

Đối với địa phương, bà lấy ví dụ TP. Huế, nơi đã có Kế hoạch hành động Kinh tế tuần hoàn. "UNDP mong muốn hỗ trợ Huế thu hút thêm nguồn tài chính và đối tác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn", bà Akiko Yamamoto.

Bên cạnh đó, bà kỳ vọng các đô thị và thành phố khác tại Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ Huế, từ đó xây dựng và nhân rộng các kế hoạch hành động phù hợp với bối cảnh riêng của từng địa phương.

Hội nghị Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững lần thứ 18 (APRSCP) diễn ra bên lề của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện góp phần triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công Thương chủ trì. APRSCP lần thứ 18 hướng đến tăng cường hợp tác giữa các bên, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và kết nối nghiên cứu với thực tiễn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.