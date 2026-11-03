Mặc dù có điểm khởi đầu không mấy thuận lợi khi tuần đua bắt đầu, đội đua vẫn không thể biết liệu Jorge Martín có thể trở lại đường đua để cạnh tranh với Marc Marquez tại Sepang hay không. Dù đã thể hiện tinh thần kiên cường khi trở lại cầm lái chỉ 6 ngày sau chấn thương rạn xương cổ tay tại Phillip Island, Jorge Martín đã quyết định tạm dừng thi đấu tại Sepang để tập trung tối đa cho quá trình phục hồi.

Aprilia Racing giữ vững ngôi đầu bảng tại Malaysia GP

Trong khi đó, Raul Fernandez, tay đua của Trackhouse MotoGP Team cũng không thể tham gia chặng đua do chấn thương ngón tay. Với chỉ 2 tay đua có thể chiến đấu, Aprilia Racing đứng trước áp lực lớn từ đối thủ cạnh tranh Ducati trên con đường tới chức vô địch Nhà sản xuất.

Nhưng, điểm sáng đã hiện ra ở chặng cuối khi mà Marco Bezzecchi đã thi đấu bản lĩnh trong điều kiện thời tiết mưa bão khắc nghiệt, xuất sắc cán đích ở vị trí thứ ba trong chặng Sprint hôm thứ Bảy để mang về bục podium thứ bảy trong mùa giải.

Điểm sáng hiện ra ở chặng cuối khi mà Marco Bezzecchi đã thi đấu bản lĩnh trong điều kiện thời tiết mưa bão khắc nghiệt

Bước vào cuộc đua chính ngày Chủ nhật, Bezzecchi cùng người đồng đội Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đưa cả hai chiếc RS-GP26 cán đích trong top 6.

Trên Bảng xếp hạng Nhà sản xuất giữa Aprilia và Ducati hiện chỉ vỏn vẹn 8 điểm

Mùa giải 2026 đang bước vào giai đoạn nảy lửa nhất khi khoảng cách trên Bảng xếp hạng Nhà sản xuất giữa Aprilia và Ducati hiện chỉ vỏn vẹn 8 điểm. Với 3 chặng đua cuối cùng phía trước, Aprilia Racing quyết tâm dồn toàn lực để duy trì cuộc đua giành chức vô địch Đội đua cũng như chinh phục ngôi vương Nhà sản xuất.