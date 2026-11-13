Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn Applied Materials (Mỹ) (Nasdaq: AMAT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư thiết bị sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mở rộng.

Theo báo cáo công bố ngày 12/11/2026, Applied Materials ghi nhận doanh thu quý IV tài chính đạt 10,409 tỷ USD, tăng 53% so với mức 6,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp có trụ sở tại Santa Clara, California.

Lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán Mỹ (GAAP) đạt 2,718 tỷ USD, tăng khoảng 43% so với mức 1,897 tỷ USD của quý IV tài chính 2025. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau pha loãng (EPS) đạt 3,40 USD, so với 2,38 USD cùng kỳ.

Mảng thiết bị bán dẫn tăng trưởng gần 64%

Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ mảng Semiconductor Systems, chuyên cung cấp hệ thống và thiết bị phục vụ sản xuất chất bán dẫn. Doanh thu phân khúc này đạt 7,996 tỷ USD trong quý IV tài chính 2026, tăng gần 64% so với mức 4,879 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu phân khúc, thiết bị phục vụ sản xuất chip logic và gia công bán dẫn chiếm 58%, thiết bị sản xuất bộ nhớ DRAM chiếm 33%, còn bộ nhớ flash đóng góp 9%.

Doanh thu mảng Semiconductor Systems của Applied Materials tăng gần 64% trong quý IV tài chính 2026.

Không chỉ mở rộng doanh thu, hiệu quả kinh doanh của mảng thiết bị bán dẫn cũng cải thiện rõ rệt. Lợi nhuận hoạt động đạt 3,101 tỷ USD, hơn gấp đôi cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận hoạt động tăng từ 29,3% lên 38,8%.

Mảng Applied Global Services, chuyên cung cấp dịch vụ và giải pháp hỗ trợ thiết bị sản xuất, ghi nhận doanh thu 1,896 tỷ USD, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ.

Ở cấp tập đoàn, biên lợi nhuận gộp theo GAAP đạt 50,4%, tăng 2,4 điểm phần trăm. Lợi nhuận hoạt động đạt khoảng 3,66 tỷ USD, tương ứng 35,1% doanh thu.

Tính chung năm tài chính kết thúc ngày 25/10/2026, Applied Materials ghi nhận doanh thu 34,446 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 10,088 tỷ USD, tăng 44%, đánh dấu một năm tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới.

Nhu cầu chip AI mở ra cơ hội cho chuỗi cung ứng

Kết quả kinh doanh của Applied Materials phản ánh nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất chip tiên tiến, nhất là chip phục vụ trung tâm dữ liệu AI, bộ nhớ hiệu năng cao và công nghệ đóng gói bán dẫn thế hệ mới.

Ông Gary Dickerson, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Applied Materials, nhận định AI đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn. Doanh nghiệp kỳ vọng mảng Semiconductor Systems tăng trưởng hơn 40% trong năm dương lịch 2026, đồng thời tạo nền tảng mở rộng doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo.

Khuôn viên Applied Materials tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: Applied Materials.

Applied Materials cũng công bố triển vọng quý I tài chính 2027 với doanh thu dự kiến khoảng 11,1 tỷ USD, biên độ dao động 500 triệu USD. EPS điều chỉnh được dự báo đạt 4,35 USD, cộng hoặc trừ 0,20 USD. Đây là dự báo của doanh nghiệp, chưa phải kết quả thực hiện.

Đáng chú ý, tập đoàn đang tăng cường phối hợp với các nhà cung ứng để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng công suất sản xuất thiết bị. Theo tài liệu trình bày kết quả kinh doanh, các khách hàng lớn đã cung cấp dự báo nhu cầu cho tám quý và đặt hàng sớm hơn, trong khi Applied Materials phối hợp với hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp cung ứng về kế hoạch nâng công suất.

Xu hướng này đặt ra nhu cầu đối với nhiều mắt xích của chuỗi cung ứng bán dẫn, từ linh kiện cơ khí chính xác, vật liệu chuyên dụng, hệ thống điều khiển tự động đến dịch vụ bảo trì và nhân lực kỹ thuật.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là hướng thị trường có thể nghiên cứu khi tìm kiếm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn quốc tế. Tuy nhiên, việc tham gia còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng nhà cung cấp. Báo cáo hiện chưa công bố đơn hàng cụ thể dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Dù triển vọng tích cực, tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào tiến độ đầu tư nhà máy bán dẫn, khả năng mở rộng công suất của hệ sinh thái cung ứng và diễn biến nhu cầu chip AI trên thị trường toàn cầu.