Apple Watch Series 12 và Ultra 4 ra mắt chế độ rạp hát

Apple Watch Series 12 và Ultra 4 được trang bị Hệ thống Cảm biến Sức khỏe mới, mang lại cải tiến vượt bậc về dữ liệu nhịp tim. Hệ thống mới này cũng bổ sung chế độ Rạp hát (Theater Mode) mà người dùng có thể muốn kích hoạt.

Đèn xanh bên dưới Apple Wath Series 12 và Ultra 4 luôn nhấp nháy để đo nhịp tim.

Những mẫu đồng hồ mới này đo nhịp tim mỗi 5 giây, tăng đáng kể so với mức 5 phút của các phiên bản trước. Vì vậy, đèn xanh phía sau đồng hồ gần như luôn nhấp nháy.

Điều này không dễ nhận ra khi bạn đeo đồng hồ vừa vặn, nhưng nếu dây đeo hơi lỏng, bạn có thể thấy ánh sáng xanh này.

Do đó, các mẫu Apple Watch mới sẽ quay trở lại chu kỳ đo 5 phút trong hai chế độ: Chế độ Rạp hát (Theater Mode) và Chế độ Ngủ (Sleep Mode).

Việc Chế độ Ngủ giảm xuống chu kỳ 5 phút là hợp lý vì một số lý do. Thứ nhất, nó giúp kéo dài thời lượng pin khi bạn không vận động. Thứ hai, khi ngủ, đồng hồ không cần phát hiện hoạt động thể chất như khi bạn thức.

Đôi khi dây đeo bị lỏng, ánh sáng xanh bên dưới mặt Apple Watch cũng gây xao nhãng trong không gian tối.

Chế độ Rạp hát thì khác. Được bật/tắt từ Trung tâm điều khiển, chế độ này nhằm ngăn màn hình đồng hồ sáng lên.

Giải thích từ ngữ một chút, nó chả phải để bạn bật lên khi vào rạp hát hay xem phim. Thực tế, chế độ Rạp hát chỉ có hai công dụng chính nhằm tránh gây xao nhãng trong không gian tối.

Đầu tiên là nó bật chế độ Yên lặng (Silent Mode), mọi âm thanh thông báo và chuông báo đều bị tắt (đồng hồ chỉ rung nhẹ). Thứ hai là tắt tính năng Bật màn hình khi đưa tay lên (Raise to Wake).

Màn hình đồng hồ sẽ giữ nguyên trạng thái tối ngay cả khi bạn cử động tay. Màn hình chỉ sáng lên khi bạn chạm nhẹ vào màn hình, bấm nút Side Button hoặc xoay núm Digital Crown.

Chế độ Rạp hát được bật/tắt từ Trung tâm điều khiển với biểu tưởng 2 chiếc mặt nạ.

Mặc định, chế độ này cũng giảm tần suất đo nhịp tim từ liên tục xuống mỗi 5 phút. Điều này nhằm tránh ánh sáng xanh gây chú ý trong môi trường tối.

Tuy nhiên, nếu bạn không thấy ánh sáng này gây phiền và muốn có dữ liệu nhịp tim chi tiết nhất, bạn có thể thay đổi thiết lập mới cho Chế độ Rạp hát.

Trong phần Cài đặt > Nhịp tim trên đồng hồ, bạn có thể bật tùy chọn “Trong Chế độ Rạp hát” dưới mục “Cho phép đo liên tục” để khôi phục tần suất đo thường xuyên hơn.

Lựa chọn khác là không dùng Chế độ Ngủ, nhưng như vậy bạn sẽ mất tính năng đo nhiệt độ cổ tay và có thể không tương thích với điểm số Readiness.

Apple giới thiệu Apple Watch 12 Series mới.