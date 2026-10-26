Apple vượt qua Nvidia sau khi iPhone Duo mở bán

Vốn hoá của Apple có thời điểm vượt qua Nvidia trong ngày mở bán iPhone Duo. Ảnh: Phương Lâm.

Theo 9to5Mac, cổ phiếu Apple có thời điểm vượt 351 USD, thiết lập mức giá cao kỷ lục trong phiên. Dữ liệu từ Google Finance được Yahoo Finance dẫn lại ghi nhận vốn hoá Apple đạt khoảng 5.110 tỷ USD, nhỉnh hơn mức 5.090 tỷ USD của Nvidia. Khoảng cách giữa 2 doanh nghiệp chỉ khoảng 20 tỷ USD.

Dù vậy, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều. Đến cuối phiên ngày 23/10, cổ phiếu Apple giảm 0,14% xuống 347,73 USD. Nvidia cũng mất 0,59%, nhưng vẫn duy trì mức vốn hoá cao hơn đối thủ.

Gã khổng lồ chip kết thúc phiên giao dịch với giá trị khoảng 5.094 tỷ USD. Mức chênh lệch nhỏ cho thấy vị trí dẫn đầu có thể tiếp tục thay đổi theo biến động giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, biến động trên trùng với ngày Apple chính thức mở bán iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của công ty.

Thiết bị có giá khởi điểm 1.999 USD, đánh dấu việc Apple gia nhập thị trường smartphone gập cao cấp. Sản phẩm được mở bán tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đợt đầu.

Theo Yahoo Finance, lượng đơn đặt trước iPhone Duo vượt nguồn cung ban đầu. Thời gian giao một số phiên bản đã kéo dài đến cuối tháng 1/2027. Greg Joswiak, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple nhận định nhu cầu đặt trước sản phẩm ở mức rất cao. Ông cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Apple đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, việc iPhone Duo mở bán cùng ngày Apple lập đỉnh vốn hoá không đồng nghĩa sản phẩm là lý do trực tiếp khiến cổ phiếu tăng giá. Diễn biến thị trường còn chịu tác động từ kỳ vọng của nhà đầu tư đối với kết quả kinh doanh và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Nvidia đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư AI.

Theo Investing.com, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 11% so với mức đóng cửa kỷ lục ngày 6/10. Trong cùng giai đoạn, Apple tăng khoảng 4,3%.

Sự trái ngược này góp phần thu hẹp khoảng cách vốn hoá giữa 2 doanh nghiệp. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường đang đánh giá lại mức độ hấp dẫn của nhóm cổ phiếu AI sau thời gian tăng trưởng nhanh. Những lo ngại chủ yếu xoay quanh quy mô đầu tư vào hạ tầng AI và thời gian cần thiết để các doanh nghiệp thu hồi vốn.

Trong khi đó, Apple hưởng lợi từ kỳ vọng vào chu kỳ sản phẩm mới. Ngoài iPhone Duo, công ty còn giới thiệu nhiều thiết bị trong tháng 10 và chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 2/11.