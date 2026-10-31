Apple vượt Nvidia, trở thành công ty có giá trị nhất thế giới

Cổ phiếu Apple giảm 1,2% trong phiên giao dịch hôm đó, đưa vốn hóa thị trường xuống còn 5.030 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia mất 4,2%, kéo vốn hóa công ty xuống 4.930 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Apple vượt Nvidia kể từ khi tạm thời giành lại vị trí dẫn đầu cuối tháng 7.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ ngày 30/10 diễn ra sau khi kết quả kinh doanh của một số tập đoàn lớn gây thất vọng, trong đó có Intel và Amazon. Trước đó, Alphabet và Meta Platforms cũng công bố những kết quả không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về triển vọng đầu tư vào AI - lĩnh vực mà Apple phần lớn đứng ngoài cuộc đua chi tiêu mạnh tay.

Lo ngại về hiệu quả đầu tư AI tạo lợi thế cho Apple

Những lo ngại rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng điện toán AI có thể không mang lại lợi nhuận tương xứng và tìm đến nhà sản xuất iPhone như một lựa chọn tương đối an toàn đang giúp Apple trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Công ty vốn nổi tiếng với chiến lược kiểm soát chặt chẽ chi tiêu vốn.

Từ đầu năm 2026, cổ phiếu Apple đã tăng 27%, trở thành mã có diễn biến tốt nhất trong nhóm 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Mức tăng này cao hơn gấp đôi Nvidia, một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI.

CEO Apple John Ternus phát biểu tại một sự kiện ở Los Angeles vào ngày 28/10. Ảnh: Bloomberg.

Quy mô đầu tư ngày càng lớn khiến một số tập đoàn như Alphabet và Amazon phải đối mặt với áp lực dòng tiền, thậm chí ghi nhận dòng tiền tự do âm. Điều này buộc họ phải tăng cường huy động vốn trên thị trường nợ, trong khi lãi suất tăng đang khiến chi phí vay vốn trở nên đắt đỏ hơn.

Trái lại, Apple dự kiến dòng tiền tự do tăng 38%, lên 142 tỷ USD trong năm tài chính 2026, kết thúc ngày 30/9. Nguồn tiền dồi dào giúp công ty có thêm dư địa duy trì đầu tư, mua lại cổ phiếu và trả cổ tức mà không quá phụ thuộc vào vốn vay.

Chiến lược kiểm soát chi tiêu

Trái với nhiều đối thủ, Apple không tham gia cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI với quy mô tương đương các tập đoàn điện toán đám mây. Công ty chủ yếu tập trung phần cứng, phần mềm và tích hợp các tính năng AI vào hệ sinh thái sản phẩm hiện có đã được xây dựng trong nhiều năm.

Bên cạnh lợi thế về dòng tiền, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Apple vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong quý tài chính III/2026, kết thúc ngày 27/6, công ty ghi nhận doanh thu 109,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó iPhone mang về 54,25 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,02 USD, tăng 29%. Doanh thu từ iPhone, Mac và mảng Dịch vụ đều lập kỷ lục trong quý.

Hệ sinh thái người dùng rộng lớn cũng là lợi thế quan trọng. Khách hàng đã sử dụng iPhone, iPad, Mac và Apple Watch thường có xu hướng tiếp tục mua sắm trong cùng hệ sinh thái.

Bên cạnh doanh thu từ thiết bị, Apple còn có nguồn thu định kỳ từ các dịch vụ như App Store, iCloud và Apple Music.

Tuy nhiên, mô hình của Apple cũng bộc lộ một điểm yếu: sự phụ thuộc lớn vào iPhone.

Trong giai đoạn đầu của làn sóng AI, Apple từng bị đánh giá là chậm chân so với Microsoft, Google và các đối thủ phát triển mô hình AI.

Những hạn chế trong khả năng của Siri và quá trình triển khai Apple Intelligence khiến hãng gặp khó trong việc chứng minh lợi thế ở lĩnh vực được dự báo sẽ định hình thế hệ thiết bị tiếp theo.

Quan điểm của nhà đầu tư đang có dấu hiệu thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào những doanh nghiệp bán chip hoặc xây dựng hạ tầng AI, thị trường ngày càng chú ý đến khả năng đưa công nghệ này đến lượng lớn người dùng và chuyển hóa thành doanh thu thực tế.

Sự cố sản phẩm thử thách hình ảnh thương hiệu

Gần đây, Apple giới thiệu loạt thiết bị mới, trong đó có MacBook Pro và iPhone Duo. MacBook Pro được nâng cấp với màn hình cảm ứng, tuy nhiên, những cải tiến mới chưa đủ để xóa bỏ các câu hỏi về khả năng đổi mới của hãng.

Khách trải nghiệm máy tính xách tay MacBook Pro màn hình cảm ứng của Apple trong một sự kiện ở Los Angeles vào ngày 28/10. Ảnh: Bloomberg

Trong khi MacBook Pro thu hút sự chú ý nhờ nâng cấp mới, iPhone Duo lại đặt Apple trước một thách thức về chất lượng sản phẩm. Chỉ vài ngày sau khi lên kệ, một số người dùng đã phản ánh tình trạng nứt màn hình bên trong, tập trung quanh khu vực bản lề, theo Reuters.

Sự cố chưa đủ để kết luận toàn bộ dòng điện thoại gập gặp vấn đề, nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm Apple cần chứng minh năng lực cạnh tranh trong một phân khúc mới.

Việc sản phẩm đầu tiên thuộc dòng thiết bị gập gặp trục trặc có thể khiến người tiêu dùng thận trọng hơn, đặc biệt khi mức giá của thiết bị cao và kỳ vọng về độ bền rất lớn.

Từ lâu, Apple đã xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp dựa trên thiết kế, trải nghiệm người dùng và chất lượng sản phẩm.

Với một bộ phận khách hàng trung thành, iPhone không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn gắn với gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân.

Tuy nhiên, chính hình ảnh này cũng khiến Apple phải đối mặt với kỳ vọng khắt khe hơn. Khi hãng thường xuyên nhấn mạnh tiêu chuẩn hoàn thiện và độ tin cậy của sản phẩm, những lỗi kỹ thuật dù chỉ xuất hiện trên một tỷ lệ nhỏ thiết bị vẫn có thể tạo ra phản ứng đáng kể.

Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, vốn hóa thị trường của Apple cao hơn Nvidia khoảng 100 tỷ USD, tương đương chưa đến 2% giá trị của mỗi doanh nghiệp. Như vậy, khoảng cách định giá giữa hai tập đoàn công nghệ vẫn tương đối sít sao.

Nvidia vẫn giữ vai trò quan trọng trong thị trường chip AI, với nhu cầu điện toán từ các doanh nghiệp lớn chưa có dấu hiệu biến mất.

Trong khi đó, Apple cũng đối mặt những thách thức riêng, bao gồm sự phụ thuộc vào iPhone, cạnh tranh tại thị trường smartphone và áp lực phải chứng minh các tính năng AI mới có thể thúc đẩy doanh số.

Việc Apple vượt Nvidia vì thế phản ánh sự thay đổi trong cách Phố Wall đánh giá các tập đoàn công nghệ: bên cạnh tiềm năng tăng trưởng, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được chú trọng.