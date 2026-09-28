Apple và Amazon đối mặt vụ kiện về hạn chế cạnh tranh tại Anh

Ngày 28/9, Tòa Phúc thẩm Cạnh tranh Vương quốc Anh đã cho phép tiến hành một phần vụ kiện của người tiêu dùng nhắm vào Apple và Amazon với cáo buộc hai công ty này hạn chế khả năng cạnh tranh trong việc kinh doanh các sản phẩm của Apple trên sàn thương mại điện tử Amazon tại Anh.

Nguyên đơn cáo buộc Apple và Amazon hồi năm 2018 đã “bắt tay nhau” để hạn chế các nhà bán hàng được phép phân phối sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats trên trang web của Amazon tại Anh, từ đó làm giảm tính cạnh tranh và đẩy giá sản phẩm lên cao.

Tòa án đã cho phép tiếp tục xử lý các khiếu nại liên quan đến những sản phẩm Apple được mua qua sàn Amazon, nhưng bác bỏ yêu cầu bồi thường đối với các sản phẩm được mua trực tiếp từ Apple hoặc từ các nhà bán lẻ khác.

Theo phía nguyên đơn, phần vụ kiện được phép tiếp tục thụ lý có thể đem lại khoản bồi thường từ 289 triệu bảng Anh (383 triệu USD) đến 306 triệu bảng Anh, trong đó đã bao gồm tiền lãi phát sinh.

Thẩm phán Kelyn Bacon cho rằng các cáo buộc liên quan đến những giao dịch mua hàng trên sàn Amazon là hợp lý, đáng tin cậy và có cơ sở thực tế. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ các yêu cầu bồi thường rộng hơn liên quan đến những nhà bán lẻ khác vì cho rằng chưa đủ bằng chứng.