Apple từng làm Apple Pencil riêng cho iPhone Duo, vì sao cuối cùng phải bỏ kế hoạch?

Apple từng muốn Duo có một chiếc Pencil của riêng mình

Khi giới thiệu iPhone Duo, Apple xác nhận thiết bị sẽ hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) vào cuối năm 2026. Người dùng có thể sử dụng bút trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu. Đây là lần đầu Apple chính thức đưa Apple Pencil từ hệ sinh thái iPad sang iPhone.

Apple từng muốn Duo có một chiếc Pencil của riêng mình

Tuy nhiên, Apple Pencil (USB-C) hiện tại dường như không phải phương án mà hãng dự định sử dụng ngay từ đầu.

Theo Mark Gurman của Bloomberg được MacRumors dẫn lại ngày 20/9, Apple đã phát triển một phiên bản Apple Pencil ngắn hơn dành riêng cho iPhone Duo. Phụ kiện này được thiết kế để phù hợp hơn với kích thước của một thiết bị nhỏ hơn iPad, nhưng cuối cùng bị loại bỏ do gặp các vấn đề kỹ thuật trước khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Thông tin từ Bloomberg còn cho thấy nguyên mẫu được nghiên cứu theo hướng có thể gắn từ tính vào cạnh bản lề của Duo. Ý tưởng này khá hợp lý về mặt sản phẩm: thay vì phải mang theo một chiếc bút có kích thước vốn được thiết kế cho iPad, người dùng sẽ có một phụ kiện nhỏ hơn và đi cùng điện thoại thuận tiện hơn.

Thông tin từ Bloomberg còn cho thấy nguyên mẫu được nghiên cứu theo hướng có thể gắn từ tính vào cạnh bản lề của Duo

Nhưng chính việc phải thu nhỏ Apple Pencil và tích hợp nó với một chiếc điện thoại gập lại đặt Apple trước những bài toán mới. Bloomberg chỉ cho biết sản phẩm gặp “vấn đề kỹ thuật trước khi sản xuất hàng loạt”, chưa công bố cụ thể lỗi nằm ở thân bút, cơ chế gắn từ tính hay khả năng tương tác với Duo. Vì vậy, chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác khiến phiên bản này bị hủy.

Apple Pencil hiện tại là phương án thay thế, nhưng chưa thể dùng ngay

Sau khi mẫu Pencil riêng không thể tiến tới sản xuất, Apple chuyển sang hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) hiện có.

Điều đáng chú ý là tính năng này cũng chưa sẵn sàng vào thời điểm iPhone Duo được công bố. Apple chỉ thông báo hỗ trợ sẽ xuất hiện “sau trong năm nay”. Theo Bloomberg, việc đưa Apple Pencil vốn dành cho iPad sang Duo không đơn giản là bật một tùy chọn trong phần mềm. Apple còn phải triển khai phần mềm tương thích và thực hiện quá trình kiểm thử nội bộ trước khi đưa tính năng tới người dùng.

Theo Bloomberg, việc đưa Apple Pencil vốn dành cho iPad sang Duo không đơn giản là bật một tùy chọn trong phần mềm

Điều này phần nào cho thấy hỗ trợ Pencil trên Duo không phải một tính năng được thêm vào chỉ để bổ sung danh sách thông số.

Màn hình trong 7,6 inch khiến Duo có không gian làm việc lớn hơn đáng kể so với một chiếc iPhone 18 Pro dạng thanh. Khi Apple đã đưa Split View, khả năng mở hai cửa sổ và trải nghiệm đọc tài liệu lên màn hình lớn, Pencil trở thành công cụ phù hợp để mở rộng Duo sang các tác vụ như viết ghi chú, ký hoặc đánh dấu tài liệu và phác thảo trực tiếp trên màn hình.

Apple thậm chí cho phép Pencil hoạt động trên cả hai màn hình chứ không giới hạn ở tấm nền 7,6 inch bên trong. Điều này cho thấy hãng đang xem bút như một phương thức nhập liệu thực sự của Duo, thay vì một phụ kiện chỉ dành cho chế độ màn hình lớn.

Một phụ kiện nhỏ cho thấy bài toán lớn của iPhone Duo

Câu chuyện Apple Pencil cũng phản ánh một vấn đề rộng hơn của iPhone Duo: nhiều phụ kiện và cách sử dụng quen thuộc trong hệ sinh thái Apple phải được xem xét lại khi iPhone thay đổi hình dạng.

Một chiếc Apple Pencil tiêu chuẩn hoạt động hợp lý với iPad nhưng lại tương đối dài khi đi cùng một chiếc điện thoại có màn hình ngoài 5,4 inch. Ngược lại, Pencil ngắn được thiết kế riêng cho Duo có thể phù hợp hơn về kích thước, nhưng lại buộc Apple tạo thêm một dòng phụ kiện riêng cho một thiết bị hoàn toàn mới.

Việc mẫu bút này không vượt qua được giai đoạn chuẩn bị sản xuất cho thấy quá trình đưa Apple Pencil lên iPhone phức tạp hơn việc thu nhỏ một phụ kiện có sẵn.

Phiên bản Pencil ngắn cuối cùng chưa thể xuất hiện, nhưng iPhone Duo vẫn đánh dấu thời điểm Apple bắt đầu đưa một trong những phương thức nhập liệu đặc trưng nhất của iPad sang iPhone. Và nếu Apple tiếp tục phát triển dòng Duo, câu hỏi đáng chú ý có thể không còn là “iPhone có cần Apple Pencil hay không”, mà là Apple sẽ phải thiết kế lại Pencil như thế nào để nó thực sự thuộc về iPhone.