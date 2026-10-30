Apple từ chối bảo hành iPhone Duo bị vỡ màn hình sau vài giờ sử dụng

Màn hình iPhone Duo hỏng ngay lần đầu mở máy

Theo bài đăng trên Reddit, một người dùng có tài khoản chimchambam đã đặt trước iPhone Duo thông qua nhà mạng Verizon vào ngày 16/10. Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 giờ sau khi nhận và sử dụng thiết bị, cô cho biết màn hình bên trong đã gặp sự cố ngay trong lúc mở máy.

Chủ nhân chiếc điện thoại kể rằng cô cảm nhận được lực cản trong chốc lát, sau đó nghe thấy tiếng “tách” giống như kính vỡ và màn hình ngừng hoạt động. Người dùng khẳng định đã mở máy theo cách thông thường, không cố tình tác động lực mạnh hay thực hiện thao tác bất thường nào.

Màn hình bên trong của iPhone Duo bị hỏng chỉ sau ba giờ sử dụng.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng công nghệ. Với một thiết bị sử dụng màn hình gập hoàn toàn mới, hư hỏng xuất hiện ngay trong những giờ đầu tiên đặt ra câu hỏi về nguyên nhân sự cố, từ khả năng phát sinh lỗi ở linh kiện đến những tác động vật lý trong quá trình sử dụng.

Dù vậy, hiện chưa có kết quả kiểm tra độc lập để xác định nguyên nhân khiến màn hình của chiếc iPhone Duo này bị hỏng.

Apple được cho là từ chối bảo hành

Sau khi tiếp nhận thiết bị, Apple được cho là đã kết luận điện thoại có dấu hiệu bị đánh rơi, dẫn đến hư hỏng. Theo lời kể của khách hàng, hãng không chấp nhận xử lý trường hợp này theo diện bảo hành tiêu chuẩn.

Thay vào đó, khách hàng được cho là đã được đề nghị mua gói bảo hiểm có thể áp dụng hồi tố cho thiết bị rồi gửi yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, bài đăng chưa làm rõ điều kiện áp dụng của phương án này, cũng như việc khách hàng có đủ điều kiện tham gia hay không.

Trước diễn biến trên, một số thành viên Reddit từng kỳ vọng khách hàng sẽ được hỗ trợ tại Genius Bar, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Apple Store. Tuy nhiên, kết quả được chia sẻ lại không như mong đợi.

Điểm gây tranh cãi nằm ở sự khác biệt giữa hai phía: người dùng nói màn hình hỏng khi mở máy bình thường, trong khi Apple được cho là xác định thiết bị đã bị đánh rơi. Khi chưa có thêm bằng chứng độc lập, chưa thể kết luận nguyên nhân thực sự của sự cố hoặc đánh giá liệu quyết định bảo hành của hãng có phù hợp hay không.

Dẫu vậy, trường hợp này vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm lý người mua, nhất là với những khách hàng vừa chi một khoản tiền lớn cho thiết bị mới và kỳ vọng nhận được hỗ trợ khi phát sinh lỗi.

iPhone Duo giá 2.199 USD đối mặt câu hỏi về độ bền

Chiếc iPhone Duo gặp sự cố là phiên bản dung lượng 512GB, có giá 2.199 USD. Đây là mức giá cao, khiến kỳ vọng về chất lượng hoàn thiện và dịch vụ hậu mãi trở thành những yếu tố quan trọng bên cạnh thiết kế hay tính năng.

Chủ nhân thiết bị mô tả trải nghiệm là một sự thất vọng lớn, dù cô cho biết chiếc điện thoại vẫn tạo được cảm giác thú vị trong khoảng thời gian ngắn trước khi màn hình hỏng.

Đối với smartphone màn hình gập, độ bền luôn là vấn đề được quan tâm. Tấm nền bên trong phải chịu tác động lặp lại khi đóng mở, trong khi bản lề và các thành phần cơ khí cần phối hợp ổn định để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng. Vì vậy, những sự cố xuất hiện ngay sau khi mở hộp thường thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt với một sản phẩm mới như iPhone Duo.

Theo 9to5Mac, ngoài trường hợp nói trên, một số người dùng khác cũng phản ánh màn hình bên trong iPhone Duo bị nứt hoặc vỡ sau thời gian ngắn sử dụng, thậm chí trong quá trình thiết lập thiết bị lần đầu. Các trường hợp được chia sẻ có biểu hiện tương tự nhau, làm dấy lên nghi vấn về khả năng tồn tại một vấn đề chung.

Những ghi nhận ban đầu đề cập khoảng 10 trường hợp riêng biệt, trong đó nhiều người dùng đăng tải trải nghiệm lên cộng đồng iPhone Duo trên Reddit. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để xác định tỷ lệ lỗi trên toàn bộ sản phẩm đã bán ra, cũng chưa chứng minh các thiết bị gặp sự cố có cùng nguyên nhân.

Hiện vẫn cần thêm thông tin từ Apple và kết quả kiểm tra độc lập để làm rõ liệu những trường hợp trên có liên quan đến lỗi linh kiện, thiết kế hay tác động trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, cách hãng giải quyết từng yêu cầu bảo hành cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin của khách hàng đối với dòng iPhone gập mới.