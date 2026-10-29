Apple trình làng dòng máy tính xách tay trang bị màn hình cảm ứng đầu tiên của hãng

Trên sân khấu tại một sự kiện của Apple ở Los Angeles (Mỹ), Ternus đã giới thiệu mẫu MacBook Pro sử dụng màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED), nhấn mạnh vào độ tương phản, độ sắc nét và độ sáng vượt trội trước sự chứng kiến ​​của đông đảo các nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo. Ông cũng cho biết hãng sẽ mang trở lại thiết kế logo phát sáng ở mặt lưng máy tính xách tay.

"Chúng tôi thực sự yêu thích dòng máy Mac; đây chính là lý do khiến nhiều người trong chúng tôi gắn bó với Apple ngay từ đầu. Hiện tại, dòng Mac đang ở thời điểm tốt nhất và mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay" - Ternus chia sẻ.

Sự kiện này nằm trong chiến dịch truyền thông dày đặc với hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt kể từ khi Ternus – một lãnh đạo kỳ cựu trong mảng phần cứng tại Apple – chính thức đảm nhận vị trí CEO vào đầu tháng trước.

Trước đây, các lãnh đạo Apple từng phản đối mạnh mẽ ý tưởng trang bị màn hình cảm ứng cho máy tính xách tay. Năm 2010, Steve Jobs từng nhận định rằng màn hình cảm ứng trên máy tính xách tay là một thiết kế "tồi tệ về mặt công thái học". Đến năm 2012, CEO lúc bấy giờ là Tim Cook cũng ví việc kết hợp máy tính với màn hình cảm ứng giống như việc ghép một chiếc máy nướng bánh mì với một chiếc tủ lạnh – một sự kết hợp không mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Trước khi trở thành CEO, chính Ternus cũng từng lập luận rằng Apple đã có sẵn dòng máy tính màn hình cảm ứng, đó chính là iPad.

Tuy nhiên, màn hình cảm ứng đã trở nên phổ biến trên các thiết bị chạy Windows suốt hơn một thập kỷ qua. Với việc iPhone sắp kỷ niệm 20 năm ra mắt, thế hệ người dùng mới hiện nay đã mặc định rằng màn hình phải có khả năng phản hồi khi chạm vào. "Tôi cho rằng việc họ từng phản đối công nghệ cảm ứng là một sai lầm, và giờ đây thực tế đang chứng minh điều đó. Có những thứ vốn dĩ là điều tất yếu" - Anshel Sag, chuyên gia phân tích tại Moor Insights & Strategy, nhận định.

Chiếc Macbook Pro được trang bị màn hình cảm ứng đầu tiên của hãng Apple - Ảnh: Reuters

Một câu hỏi then chốt đối với Apple là khách hàng sẽ phản ứng như thế nào. Doanh số máy tính Mac của hãng đã có sự gia tăng, nhưng phần lớn mức tăng trưởng này đến từ nhóm người đam mê công nghệ và các doanh nghiệp mua máy để xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị.

Mẫu MacBook Pro mới với màn hình cảm ứng có giá khởi điểm từ 2.899 USD cho phiên bản 14 inch sử dụng chip M5 Pro, trong khi cấu hình cao cấp nhất bắt đầu ở mức 4.799 USD cho phiên bản 16 inch với chip M5 Max mạnh mẽ hơn. Phiên bản 16 inch mới nhẹ hơn khoảng 0,32 kg so với mẫu cũ không có màn hình cảm ứng.

Apple cho biết vào hôm 28/10 rằng MacBook Pro mới đã bắt đầu mở đặt trước và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 6 tháng 11.

"Sản phẩm này hướng đến đối tượng là những người sáng tạo, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia — những người sẽ tận dụng tối đa màn hình có độ trung thực cao này. Nhiều người trong số họ đã quen với việc thao tác chạm trên màn hình, chỉnh sửa trên máy tính bảng hoặc điện thoại" - Tom Mainelli, người đứng đầu Nhóm Nghiên cứu thiết bị & người tiêu dùng tại IDC cho biết.

Để ngăn chặn hiện tượng "lưu ảnh" (burn-in) — một lỗi phổ biến trên màn hình OLED, nơi hình ảnh từ các ứng dụng chạy lâu ngày để lại dấu vết vĩnh viễn trên màn hình — Apple đã thiết kế lại phần khung máy để dẫn luồng khí nóng ra xa màn hình, đồng thời tận dụng sức mạnh tính toán từ chip M5 để duy trì trạng thái làm mới cho màn hình.

"Bạn có thể kỳ vọng màn hình OLED sẽ có tuổi thọ tương đương với màn hình LCD thông thường. Apple đã thực sự tạo ấn tượng mạnh ngay từ đầu khi kết hợp một màn hình vô cùng sống động với tính năng cảm ứng" - Mainelli nhận xét.

Chiếc Macbook Pro đưa trở lại logo phát sáng khi sử dụng cho người dùng - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích vẫn đặt câu hỏi về mức độ thành công mà Apple có thể đạt được trong một thị trường vốn bị thống trị bởi các khách hàng doanh nghiệp — nơi những đối thủ như Lenovo, HP và Dell đang cung cấp các thiết bị với mức giá rẻ hơn. Theo IDC, các nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) đã xuất xưởng 33,4 triệu chiếc máy tính xách tay màn hình cảm ứng trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước đó và chiếm 16% tổng số máy tính xách tay được xuất xưởng. Giá bán trung bình của các thiết bị này vào khoảng 1.009 USD, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm của Apple.

Chiếc máy tính xách tay màn hình cảm ứng rẻ nhất mà Apple công bố hôm 28/10 thậm chí còn có giá cao hơn tổng chi phí của một chiếc iPhone phiên bản tiêu chuẩn, một chiếc MacBook, một chiếc iPad kèm phụ kiện, một chiếc Apple Watch và một cặp tai nghe AirPods cộng lại.

Tuy nhiên, việc mở rộng danh mục sản phẩm cùng các mức giá đa dạng cho thấy Apple đang hướng tới những khách hàng chú trọng vào ngân sách mà vẫn không đánh mất nhóm khách hàng cao cấp. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy cách mà CEO Ternus có thể mở rộng sức hút của thương hiệu này.