Apple triển khai chiến dịch Switch to Safari nhằm thuyết phục người dùng iPhone rời bỏ Chrome

Apple vừa chính thức khởi động chiến dịch mang tên "Switch to Safari" nhằm khuyến khích người dùng iPhone từ bỏ thói quen sử dụng Google Chrome để quay về với trình duyệt mặc định của hệ sinh thái iOS. Chiến dịch lần này được triển khai thông qua một trang web chuyên biệt cùng hai video quảng bá trên nền tảng YouTube, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất năng lượng, tốc độ xử lý và quyền riêng tư cá nhân.

Tối ưu hiệu năng và thời lượng pin nhờ đồng bộ phần cứng

Trọng tâm kỹ thuật đầu tiên được Apple nhấn mạnh là sự tối ưu hóa sâu rộng giữa trình duyệt Safari với phần cứng do hãng tự phát triển. Nhờ sự tích hợp chặt chẽ giữa hệ điều hành và vi xử lý, Safari được thiết kế để sử dụng tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả nhất có thể.

Theo dữ liệu công bố từ Apple, Safari mang lại khả năng xem video trực tuyến lâu hơn tới 5 giờ cho mỗi lần sạc đầy trên các dòng máy Mac khi đặt cạnh Google Chrome. Bên cạnh đó, tốc độ tải các trang web thường xuyên truy cập cũng được ghi nhận nhanh hơn tới 35%.

Đáng chú ý, hãng công nghệ này còn nhấn mạnh khả năng xử lý mượt mà các nội dung hoạt hình phức tạp và các ứng dụng web nặng. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy lợi thế của việc làm chủ đồng thời cả kiến trúc chip xử lý lẫn phần mềm duyệt web.

Tính năng Distraction Control giúp giảm thiểu phiền toái

Một điểm mới nổi bật trên Safari được giới thiệu trong chiến dịch là tính năng Distraction Control (Kiểm soát xao nhãng). Công cụ này cho phép người dùng chủ động ẩn đi các yếu tố gây phiền toái trên trang web như biểu ngữ quảng cáo, cửa sổ bật lên (pop-up) hoặc các phần nội dung không mong muốn.

Hơn nữa, hệ thống sẽ tự động ghi nhớ các thiết lập tùy biến này cho những lần truy cập tiếp theo, mang lại trải nghiệm xem liền mạch và tối giản giao diện theo nhu cầu thực tế của từng người dùng.

Hàng rào bảo mật và kiểm soát quyền riêng tư nâng cao

Quyền riêng tư là trụ cột tiếp theo được Apple đặt lên bàn cân so sánh với Chrome. Khác với mô hình kinh doanh dựa nhiều vào quảng cáo dữ liệu, Safari áp dụng các cơ chế bảo vệ danh tính người dùng theo mặc định:

Chặn cookie bên thứ ba: Ngăn chặn việc các công ty theo dõi hành vi trực tuyến xuyên suốt qua nhiều trang web khác nhau.

Công nghệ Intelligent Tracking Prevention: Ứng dụng thuật toán thông minh để hạn chế tối đa các trình thu thập thông tin người dùng.

Bảo vệ trong chế độ duyệt web riêng tư: Chủ động nhận diện và chặn hoàn toàn các trình theo dõi đã biết.

Bảo vệ tài khoản và thanh toán: Tích hợp tính năng cảnh báo khi phát hiện mật khẩu bị rò rỉ, hỗ trợ tiêu chuẩn đăng nhập an toàn không cần mật khẩu (Passkey) và thanh toán một chạm qua Apple Pay.

Cách thiết lập Safari làm trình duyệt web mặc định

Để tận dụng các tính năng trên, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi cài đặt mặc định trên các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple:

Đối với iPhone và iPad: Truy cập vào Cài đặt > chọn mục Ứng dụng > chọn Safari > chọn Ứng dụng trình duyệt mặc định và tích chọn Safari.

Đối với máy tính Mac: Truy cập vào Cài đặt hệ thống > chọn mục Màn hình nền & Dock > tìm mục Trình duyệt web mặc định rồi chuyển sang Safari.

Apple cũng lưu ý rằng các kết quả đo lường về thời lượng pin và tốc độ tải trang đều được thực hiện trong môi trường thử nghiệm nội bộ của hãng. Trong quá trình sử dụng thực tế, các chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình thiết bị, phiên bản phần mềm, độ ổn định của đường truyền mạng và thói quen duyệt web của từng cá nhân.