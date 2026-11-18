Màn hình cong bốn cạnh nhưng không quá rõ rệt

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những thông tin rò rỉ cho rằng mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng điện thoại của Apple, được dự đoán mang tên iPhone 20 Pro, sẽ sở hữu màn hình cong ở cả bốn cạnh.

Đây được xem là hướng đi khá mạo hiểm, bởi các nhà sản xuất Android từng thử nghiệm thiết kế tương tự nhưng phần lớn đã từ bỏ sau một thời gian.

Hình ảnh linh kiện iPhone 20 Pro bị rò rỉ cho thấy Apple có thể đã tìm ra ưu thế lớn của màn hình cong. Ảnh: Ice Universe/X

Tuy nhiên, Apple có thể đang tìm ra cách tiếp cận khác biệt để biến công nghệ này trở nên hữu ích hơn.

Mới đây, tài khoản chuyên rò rỉ thông tin công nghệ Ice Universe tiếp tục chia sẻ một thông tin mới về thiết kế màn hình iPhone 20 Pro.

Lần này, nguồn tin đăng tải đoạn video cho thấy tấm kính bảo vệ màn hình của thiết bị từ nhiều góc độ.

Điểm đáng chú ý là phần kính thực sự được uốn cong về phía các cạnh, nhưng độ cong rất nhẹ, gần như khó nhận ra bằng mắt thường.

Điều này cho thấy Apple có thể không lựa chọn kiểu màn hình cong mạnh như những smartphone Android từng gây chú ý trên thị trường.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu thiết kế dung hòa giữa màn hình phẳng truyền thống và màn hình cong hiện đại.

Thiết kế mới có thể giải quyết nhược điểm của màn hình cong

Màn hình phẳng từ lâu được xem là lựa chọn an toàn nhờ tính thực dụng và độ bền trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, màn hình cong bốn cạnh lại mang đến diện mạo thanh thoát, hiện đại hơn, giúp phần viền máy trông mỏng hơn và tạo cảm giác hình ảnh tràn ra sát mép thiết bị.

Diện mạo iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Thiết kế này cũng có thể mang lại trải nghiệm xem nội dung sống động hơn, đặc biệt khi kết hợp với việc thu nhỏ khu vực dành cho Face ID và camera trước.

Theo những thông tin hiện tại, Apple dường như đang tìm cách giảm kích thước các phần khuyết trên màn hình, qua đó tối ưu không gian hiển thị.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để đánh giá cảm giác cầm nắm thực tế của màn hình mới.

Người dùng sẽ phải chờ đến khi sản phẩm xuất hiện để biết liệu phần kính cong nhẹ có thực sự tạo ra khác biệt hay không.

Điều đáng chú ý là độ cong rất nhỏ có thể giúp iPhone 20 Pro tránh được nhiều phiền toái từng xuất hiện trên smartphone Android.

Trong quá khứ, màn hình cong thường bị phàn nàn vì dễ xảy ra tình trạng chạm nhầm khi cầm máy, phản chiếu ánh sáng mạnh ở hai cạnh và gây khó khăn khi dán kính cường lực.

Đặc biệt, phần mép màn hình uốn cong quá sâu khiến miếng dán bảo vệ khó bám chắc, dễ bong tróc sau một thời gian sử dụng.

Nếu Apple chỉ áp dụng độ cong vừa đủ để tạo hiệu ứng thị giác, những vấn đề này có thể được hạn chế đáng kể.

Apple có thể biến công nghệ cũ thành lợi thế mới cho iPhone 20 Pro?

Apple vốn nổi tiếng với khả năng hoàn thiện những công nghệ mà các đối thủ đã giới thiệu trước đó, sau đó đưa chúng vào sản phẩm theo cách riêng.

Hãng từng góp phần thúc đẩy doanh số smartphone 5G và đưa công nghệ khẩu độ thay đổi trở lại thành một điểm nhấn trên điện thoại cao cấp.

(Video rò rỉ hình ảnh linh kiện iPhone 20 Pro. Nguồn: Ice Universe/X)

Tuy nhiên, không phải lần thử nghiệm nào của Apple cũng nhận được sự đồng tình. Nhìn vào những sản phẩm như iPhone Duo, Apple Vision Pro hay các tính năng trí tuệ nhân tạo Siri, không ít ý kiến cho rằng Apple hiện không chỉ chậm chân trong việc bắt kịp xu hướng mà đôi khi còn chưa thể tạo ra trải nghiệm tốt hơn các đối thủ.

Vì vậy, màn hình cong trên iPhone 20 Pro sẽ là một phép thử đáng chú ý đối với khả năng sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm của hãng.

Apple không có nhiều dư địa để mắc sai lầm với mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm. Đây không đơn thuần là một sản phẩm mới, mà còn được kỳ vọng trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển dòng smartphone mang tính biểu tượng của hãng.

Mặc dù Apple khó có thể loại bỏ hoàn toàn những hạn chế vốn có của màn hình cong, các thông tin rò rỉ mới cho thấy hãng đang tìm cách giảm thiểu những bất tiện này ngay từ khâu thiết kế.

(Theo PhoneArena, Macworld)