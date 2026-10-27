Apple thừa nhận tình trạng iPhone Duo lỗi màn hình

Một trong những người dùng đầu tiên chia sẻ hình ảnh iPhone Duo bị sọc màn hình. Ảnh: Reddit/Bitter_Offer7123.

Rạng sáng 27/10 (theo giờ Việt Nam), Apple chính thức lên tiếng về những trường hợp iPhone Duo bị lỗi màn hình.

"Chúng tôi đã ghi nhận một lỗi ảnh hưởng tới màn hình trong của một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Nếu gặp vấn đề với màn hình iPhone Duo, người dùng nên liên hệ AppleCare để thay thế", đại diện Apple nói với CNBC.

Trên trang web của hãng, giá sửa màn hình bên trong của iPhone Duo được niêm yết là 999 USD, tương đương một nửa mức giá máy. Nếu có AppleCare, chi phí chỉ còn 99 USD.

Những phản ánh về lỗi màn hình xuất hiện ngay sau khi Apple chính thức mở bán iPhone Duo ngày 23/10. Đây là mẫu smartphone gập đầu tiên của Táo khuyết, với giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ.

Người dùng chủ yếu phản ánh qua các diễn đàn hoặc mạng xã hội như Reddit, X. Tuy nhiên, mức độ thu hút của iPhone Duo khiến nhiều người sẵn sàng tạo ảnh giả để kéo tương tác.

Bản lề phức tạp của iPhone Duo. Ảnh: iFixit.

Trong bài phân tích về kết cấu iPhone Duo khi mở máy, chuyên gia từ iFixit nhận định vấn đề có thể xuất phát từ phần bản lề.

"Bản lề thực chất gồm hàng chục linh kiện, với độ chính xác kinh ngạc. Một sai sót về sản xuất hoặc một hạt cát cũng có thể làm màn hình bị hỏng", CEO CEO Kyle Wiens của iFixit nhận định.