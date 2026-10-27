Apple thừa nhận sự cố iPhone Duo nứt vỡ màn hình

Sau khi iPhone Duo đến tay người dùng, Apple đối mặt với làn sóng phản hồi từ người dùng về tình trạng lỗi phần cứng nghiêm trọng. Cụ thể, một số khách hàng nhận máy sớm phản ánh màn hình dẻo bên trong bị nứt vỡ, xuất hiện các đường sọc sáng ngang phát ra trực tiếp từ vị trí bản lề gập của thiết bị.

iPhone Duo bị lỗi màn hình ngay sau thời gian ngắn sử dụng. Ảnh: X

Trả lời đài CNBC vào ngày 26/10, đại diện của Apple xác nhận hãng đã ghi nhận sự việc và cam kết đổi thiết bị mới cho các khách hàng bị ảnh hưởng:

"Chúng tôi đã nắm được sự cố ảnh hưởng tới màn hình trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Nếu người dùng gặp trục trặc với màn hình hiển thị của iPhone Duo, họ nên liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng AppleCare để được đổi máy mới", đại diện Apple cho biết.

Trên trang hỗ trợ chính thức, Apple niêm yết mức phí sửa chữa hoặc thay thế màn hình trong cho iPhone Duo lên tới 999 USD đối với những thiết bị đã hết hạn bảo hành hoặc không thuộc diện bảo hiểm.

Phần lớn phản ánh ban đầu xuất hiện từ các bài đăng trên diễn đàn Reddit và mạng xã hội X. Tuy nhiên, đơn vị chuyên "mổ xẻ" và đánh giá khả năng sửa chữa thiết bị công nghệ iFixit đã chính thức lên tiếng xác thực sau khi tháo rời linh kiện và thử nghiệm khả năng kháng bụi thực tế của máy.

Trong video tháo máy, kỹ thuật viên Shahram Mokhtari của iFixit cho biết: "Nhiều trường hợp mô tả rằng khi họ gập hoặc mở máy, họ nghe thấy tiếng lạo xạo rồi cố ấn qua điểm kẹt. Ngay tại vị trí xảy ra hư hỏng, cấu trúc bản lề được tạo hình hơi khác biệt so với phần còn lại".

Tổng giám đốc iFixit, ông Kyle Wiens, phân tích thêm trên X: "Cụm bản lề thực chất gồm hàng chục chi tiết cơ khí đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Một sai số nhỏ trong quá trình gia công hoặc chỉ một hạt cát lọt vào cũng có thể phá hủy tấm nền hiển thị mỏng manh mà bản lề bảo vệ".

Tình trạng nứt vỡ màn hình dẻo vốn là điểm nghẽn kỹ thuật nan giải của phân khúc điện thoại gập kể từ năm 2019, thời điểm những chiếc Galaxy Fold đầu tiên của Samsung cũng gặp lỗi rạn nứt màn hình trong quá trình sử dụng thông thường.

Bên cạnh bài toán độ bền vật lý, các bài đánh giá sớm khen ngợi trải nghiệm hiển thị của iPhone Duo khi đa nhiệm hoặc xem phim ảnh, nhưng cũng lưu ý hàng loạt ứng dụng bên thứ ba chưa kịp tương thích với tỷ lệ khung hình mới.

Về vấn đề này, đại diện Apple khẳng định các nhà phát triển đang gấp rút tối ưu hóa phần mềm: "Phản hồi ban đầu của người dùng đối với iPhone Duo rất tích cực. Chúng tôi đang chứng kiến sự vào cuộc nhanh chóng từ các nhà phát triển khi họ liên tục cập nhật ứng dụng để tận dụng triệt để kiểu dáng độc đáo của thiết bị".

(Theo CNBC)