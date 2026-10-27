Apple thừa nhận iPhone Duo lỗi màn hình, hướng dẫn người dùng đổi máy

Ngày 26/10 giờ địa phương, Apple chính thức lên tiếng về tình trạng lỗi màn hình trên một số chiếc iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng vừa được mở bán hôm 23/10.

“Chúng tôi đã ghi nhận một vấn đề ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số ít thiết bị iPhone Duo. Nếu người dùng gặp vấn đề với màn hình iPhone Duo, họ nên liên hệ với AppleCare để được thay thế thiết bị,” Reuters dẫn tuyên bố của Apple.

Apple chưa công bố số thiết bị gặp sự cố cũng như nguyên nhân gây ra lỗi màn hình.

Theo Reuters, thông báo được đưa ra sau khi nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh cho thấy màn hình bên trong iPhone Duo xuất hiện các đường sọc, chủ yếu dọc khu vực bản lề.

Reuters cho biết iFixit, công ty chuyên phân tích cấu tạo và khả năng sửa chữa thiết bị điện tử, đã nghiên cứu nguyên nhân gây ra sự cố màn hình trên iPhone Duo.

Theo phân tích của iFixit, sự cố thường xuất hiện gần một thanh đỡ bên dưới màn hình. Khi điện thoại gập lại, thanh đỡ này không di chuyển đến đúng vị trí. Điều này có thể khiến màn hình chịu áp lực tại một điểm khác so với thiết kế, dẫn đến vết nứt hoặc các đường sọc.

Dù vậy, theo đánh giá của iFixit, đây không phải lỗi nghiêm trọng và có thể được sửa chữa tương đối dễ dàng. Apple hiện chưa bình luận về kết quả phân tích của iFixit.

Một số thiết bị iPhone Duo ghi nhận lỗi tại khu vực bản lề, ở giữa màn hình gập. Ảnh: Apple

Sáng 10/9 giờ Việt Nam, Apple giới thiệu nhiều sản phẩm mới, trong đó có mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo.

Theo thông tin trên trang chủ Apple, iPhone Duo có màn hình 7,6 inch khi mở. Khi gập lại, thiết bị có kích thước tương đương một cuốn hộ chiếu và sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch.

Tại sự kiện ra mắt, Apple cho biết cơ chế đóng, mở của thiết bị được thiết kế để mang lại trải nghiệm liền mạch, trực quan. Theo Apple, bản lề sử dụng cơ chế điều chỉnh lực đóng, mở, kết hợp nam châm để giữ máy ở trạng thái đóng và giúp màn hình phẳng khi mở ra.

Tại Mỹ, iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản bộ nhớ 256 GB. Thiết bị bắt đầu được đặt trước từ ngày 16/10 và chính thức mở bán vào ngày 23/10 tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.