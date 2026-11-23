Với bản beta watchOS 27.3, Apple đã tích hợp tính năng Siri Recap trên các mẫu Apple Watch Series 12 và Ultra 4. Tính năng này ghi âm các cuộc trò chuyện xung quanh, sau đó tách âm thanh ra khỏi các ứng dụng và hệ thống, tạo bản tóm tắt ngắn và xóa dữ liệu âm thanh gốc.

Sau hai tuần thử nghiệm, người dùng nhận thấy các bản tóm tắt quá ngắn gọn và không có nhãn người nói, khiến chúng khó tin cậy.

Khi bật Siri Recap, đồng hồ liên tục lắng nghe mà không hiển thị bất kỳ chỉ báo nào cho người xung quanh, gây cảm giác xâm phạm quyền riêng tư.

Tính năng Siri Recap được Apple đưa lên WatchOS hoạt động chưa hữu ích. Ảnh: MacRumors

Các bản tóm tắt ban đầu thường ghi lại các nội dung không liên quan, chẳng hạn như đoạn hội thoại trong video YouTube hoặc Instagram Reel, và thậm chí tóm tắt các cuộc trò chuyện ngắn, vô nghĩa như việc ăn sáng hoặc chuyện mèo chơi với gói silica.

Người dùng có thể thiết lập thời gian hoặc vị trí để bật tính năng, nhưng vẫn không tránh được việc tóm tắt những đoạn không cần thiết.

Trong các cuộc trò chuyện quan trọng, như khi thăm thú bác sĩ thú y, Siri Recap lại gộp các thông tin rời rạc thành một bản tóm tắt không logic, thiếu nhãn người nói và thậm chí nhầm lẫn nội dung, ví dụ như cho rằng người dùng có thỏ ở nhà.

Recap có thể ghi âm không cảnh báo, tóm tắt nội dung sai lệch, khó hiểu.

Apple cho biết nội dung có thể gây hại sẽ không được tóm tắt, nhưng điều này cũng dẫn đến việc bỏ sót những thông tin quan trọng như rủi ro phẫu thuật.

Apple chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho Siri Recap; tính năng sẽ chỉ có mặt khi watchOS 27.3 được phát hành vào tháng 12. Hiện tại, tính năng vẫn đang trong giai đoạn beta và có thể được cải thiện trước khi đưa ra người dùng cuối.

Siri Recap là một nỗ lực đáng chú ý của Apple trong việc đưa AI vào việc tóm tắt cuộc trò chuyện, nhưng hiện tại tính năng còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế do các bản tóm tắt quá ngắn, thiếu nhãn người nói và khả năng phân biệt ngữ cảnh.

Nếu Apple cải thiện độ chính xác và cho phép người dùng kiểm soát rõ ràng hơn việc ghi âm, Siri Recap có thể trở thành công cụ hữu ích cho người dùng muốn lưu trữ thông tin nhanh.

Tuy nhiên, trước khi ra mắt chính thức, Apple cần giải quyết các vấn đề về riêng tư và độ tin cậy để tránh gây phản cảm cho người dùng.

Video: Apple giới thiệu Siri Recap tại sự kiện WDC.