Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/11, tập đoàn công nghệ Apple bắt đầu thử nghiệm mục podcast video trên ứng dụng Apple TV dành cho các nhà phát triển, mở đường cho việc phát miễn phí tới hơn 1 tỷ thiết bị nhằm lấy lại vị thế trước các đối thủ YouTube và Spotify.

Từng góp phần bùng nổ làn sóng podcast từ hai thập kỷ trước, Apple hiện phải nỗ lực bám đuổi các đối thủ khi podcast video tái định hình ngành công nghiệp này.

Theo dữ liệu khảo sát quý III/2026 của công ty Edison Research, YouTube hiện là nền tảng podcast phổ biến nhất tại Mỹ, tiếp theo là Spotify và Apple Podcasts. Spotify đã vượt Apple để trở thành nền tảng hàng đầu đối với người nghe podcast hằng tuần tại Mỹ từ cuối năm 2022, trước khi YouTube vươn lên vị trí số một vào cuối năm 2024.

Để khắc phục tình trạng tụt hậu, Apple cho biết mục podcast video mới trên Apple TV sẽ sớm mở miễn phí cho toàn bộ người dùng, kể cả những người không đăng ký dịch vụ xem phim trực tuyến của Apple. Tính năng này sẽ xuất hiện trên hơn 1 tỷ thiết bị tích hợp ứng dụng Apple TV, bao gồm cả thiết bị Roku và TV thông minh. Bên cạnh đó, Apple cũng kế hoạch gia tăng số lượng podcast video trên ứng dụng Podcasts tiêu chuẩn - nơi đã giới thiệu tính năng video từ 9 tháng trước.

Phó chủ tịch Apple Oliver Schusser phụ trách các dịch vụ bao gồm podcast, truyền hình và âm nhạc cho biết công ty muốn podcast xuất hiện trên mọi màn hình lớn nhỏ để giúp nhà sáng tạo tiếp cận khán giả mới, thay vì hướng đến mục tiêu tài chính trực tiếp.

Sự bùng nổ của podcast video trong những năm qua gắn liền với thói quen tiêu dùng trên các nền tảng video như YouTube cũng như trào lưu tạo clip ngắn chia sẻ lên TikTok và Instagram. Dữ liệu của Apple chỉ ra rằng trung bình lượng khán giả của các chương trình lớn đã tăng hơn 20% sau khi bổ sung video.

Năm 2005, podcast từng là giải pháp giúp Apple thúc đẩy doanh số máy nghe nhạc iPod. Hiện nay, podcast video tiếp tục đóng vai trò làm tăng sức hút cho các thiết bị của Apple, bao gồm điện thoại iPhone Duo và máy tính bảng HomeView. Thống kê của Apple cho thấy có hơn 35% người tiêu dùng podcast video chủ động chuyển đổi qua lại giữa việc xem và nghe trong một tháng./.

Nguyễn Giang (P/v TTXVN tại New York)