Apple thử nghiệm Harbor biến Mac thành máy chủ AI cá nhân

Harbor là một ứng dụng macOS được phát triển bởi Claris, công ty con của Apple, cho phép các máy Mac chạy các mô hình AI có trọng số mở như gpt-oss-20b.

Người dùng chỉ cần tải mô hình từ Hugging Face và khởi động trong vài phút, không phải cài đặt qua Terminal.

Các máy MAC có thể trở thành máy chủ vận hành mô hình AI cục bộ thông qua Harbor.

Ứng dụng giữ toàn bộ dữ liệu và yêu cầu xử lý trên phần cứng của máy, loại bỏ nhu cầu sử dụng dịch vụ đám mây và các khoản phí tính theo token. Điều này đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng tăng của người dùng khi làm việc với AI.

Theo thông tin rò rỉ, giao diện Harbor được thiết kế đơn giản, cho phép người dùng lựa chọn mô hình, tải xuống và bắt đầu chạy mà không cần kiến thức sâu về dòng lệnh. Ứng dụng cũng hỗ trợ cập nhật tự động các phiên bản mô hình mới, giúp duy trì hiệu năng mà không làm gián đoạn công việc. Nhờ việc chạy hoàn toàn trên máy, các doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn dữ liệu nhạy cảm và tuân thủ các quy định bảo mật.

Liên kết đa máy qua Thunderbolt 5

Harbor hỗ trợ kết nối hai hoặc nhiều máy Mac tương thích Thunderbolt 5, cho phép chúng chia sẻ bộ nhớ thống nhất và tăng tốc xử lý. Khi các máy được nối lại, phần mềm tự động nhận diện và tạo một cụm tài nguyên, giúp giảm thời gian suy luận so với một máy đơn.

Ứng dụng tận dụng công nghệ RDMA (Remote Direct Memory Access) được tích hợp trong macOS Tahoe 26.2 để truyền dữ liệu trực tiếp giữa các máy, giảm độ trễ và tăng băng thông.

Các máy tính có thể được kết nối qua Thunderbolt để tập trung sức mạnh sử lý.

Việc sử dụng RDMA qua Thunderbolt 5 cho phép mỗi máy đọc bộ nhớ của máy khác mà không qua CPU trung gian, nhờ đó tốc độ xử lý các mô hình lớn như 20 billion tham số được cải thiện đáng kể. Các chuyên gia cho rằng, nếu mở rộng quy mô lên vài chục máy, khả năng tính toán của cụm Harbor có thể sánh ngang với một máy chủ GPU chuyên dụng, nhưng vẫn duy trì lợi thế về bảo mật nội bộ.

Bước thử nghiệm quan trọng của Apple

Bản ghi trên App Store của Harbor xuất hiện vào ngày 10 /11/2026 và nhanh chóng bị gỡ bỏ, cho thấy đây vẫn là bản thử nghiệm kín. Claris hiện đang thu thập đăng ký truy cập sớm qua một biểu mẫu, nhưng chưa công bố giá bán, ngày ra mắt hay liệu phần mềm sẽ được cung cấp miễn phí hay có phí.

Sự ẩn danh của trang cũng khiến một số người dùng lo ngại về tiến độ phát triển, nhưng không có dấu hiệu cho thấy dự án bị hủy bỏ.

Claris hiện đang thu thập đăng ký truy cập sớm qua một biểu mẫu, nhưng chưa công bố giá bán.

Trong khi chờ đợi, người dùng có thể thử nghiệm các giải pháp hiện có như LM Studio, cho phép chạy mô hình trên một máy duy nhất, hoặc Exo, một công cụ mã nguồn mở hỗ trợ cụm nhưng yêu cầu thao tác qua Terminal.

Harbor hứa hẹn mang lại trải nghiệm tương tự nhưng với giao diện đồ họa và quy trình thiết lập đơn giản, có thể thúc đẩy việc áp dụng AI nội bộ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Harbor app đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa AI nội bộ vào môi trường doanh nghiệp, khi nó kết hợp khả năng chạy mô hình mở rộng với giao diện người dùng thân thiện và hỗ trợ cụm máy qua Thunderbolt 5.

Nếu Apple hoàn thiện tính năng RDMA và mở rộng hỗ trợ mô hình lớn hơn, Harbor có thể cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp máy chủ AI dựa trên đám mây, đồng thời đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao. Thị trường sẽ chú ý đến cách Apple định giá và phân phối phần mềm này, cũng như khả năng tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái macOS.

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