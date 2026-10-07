Apple thay đổi cơ chế bảo mật trên macOS trước rủi ro từ AI

Apple tăng kiểm soát quyền truy cập dữ liệu của ứng dụng AI trên Mac. (Ảnh minh họa)

Apple đang thay đổi cơ chế bảo mật trên macOS để kiểm soát chặt chẽ hơn quyền truy cập dữ liệu của các ứng dụng, đặc biệt trong bối cảnh những công cụ AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp trên máy tính.

Khác với iPhone và iPad, macOS cho phép người dùng cấp quyền “Truy cập toàn diện ổ đĩa” (Full Disk Access) cho ứng dụng. Cơ chế này ban đầu được thiết kế để phục vụ các dịch vụ như sao lưu đám mây, nhưng khi được cấp quyền, ứng dụng có thể đọc tệp tin, email, tin nhắn cá nhân và lịch sử duyệt web trên máy Mac.

Trong thông báo mới gửi tới các nhà phát triển, Apple cảnh báo một số bên đang sử dụng tính năng Full Disk Access theo cách có thể đe dọa an toàn thông tin của người dùng. Theo Apple, khi các tác nhân AI ngày càng mạnh và tự chủ, rủi ro liên quan đến quyền truy cập dữ liệu ở mức độ này cũng gia tăng.

Do đó, hãng sẽ bổ sung lớp kiểm soát mới, nhằm bảo đảm người dùng chỉ cấp quyền truy cập đặc biệt khi thực sự có hành động xác nhận rõ ràng.

Apple cho biết sẽ tăng cường cung cấp thông tin về rủi ro, giúp người dùng hiểu rõ trước khi quyết định cấp quyền chia sẻ dữ liệu cho các công cụ AI trên máy tính.