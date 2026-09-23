Apple tạm hoãn ra mắt iPhone 18 Air siêu mỏng: Chiến lược phân khúc hay bài toán kỹ thuật?

Tại sự kiện công nghệ mang tên “Surprise and Shine” diễn ra vào ngày 9/9, Apple đã chính thức giới thiệu bộ đôi flagship iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng sản phẩm màn hình gập đầu tiên iPhone Duo. Tuy nhiên, việc vắng bóng hoàn toàn thế hệ thứ hai của dòng iPhone Air đã tạo nên nhiều thắc mắc trong giới phân tích kỹ thuật và người tiêu dùng. Cho đến nay, tập đoàn công nghệ Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về thời điểm ra mắt thiết bị kế nhiệm này.

Sự đánh đổi kỹ thuật trên thiết kế siêu mỏng của iPhone Air

Ra mắt lần đầu với phiên bản iPhone 17 Air, sản phẩm từng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ độ mỏng ấn tượng chỉ 5,6 mm và trọng lượng nhẹ 165 g ở mức giá khởi điểm 999 USD. Mục tiêu ban đầu của thiết bị là lấp đầy khoảng cách giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và dòng Pro cao cấp. Dẫu vậy, để đạt được thông số vật lý mỏng nhẹ kỷ lục, các kỹ sư Apple đã phải chấp nhận hàng loạt đánh đổi về mặt phần cứng.

Cụ thể, máy chỉ được trang bị một camera đơn góc rộng 48 MP thay vì cụm đa camera, dung lượng pin buộc phải cắt giảm để vừa vặn khung máy hẹp, đồng thời hệ thống âm thanh chỉ còn duy nhất một loa ngoài. Mặc dù doanh số thực tế không bùng nổ như kỳ vọng ban đầu, iPhone Air vẫn được xem là một phép thử có giá trị lớn đối với quy trình nghiên cứu cấu trúc độ bền trên các thiết bị siêu mỏng nhẹ.

Bước đệm quan trọng cho kiến trúc điện thoại màn hình gập

Theo đánh giá chuyên môn từ trang tin công nghệ CNET, trải nghiệm thiết kế khung vỏ mỏng nhẹ trên dòng Air chính là nền tảng kỹ thuật quan trọng giúp Apple tích lũy kinh nghiệm thực tế để phát triển dòng điện thoại màn hình gập. Đối với các thiết bị dạng gập, việc thu gọn linh kiện bên trong là yêu cầu bắt buộc nhằm duy trì độ mỏng khả thi khi hai nửa màn hình áp sát vào nhau.

Thực tế ngành công nghiệp di động cũng phản ánh xu hướng đánh đổi này. Tương tự như đối thủ Samsung Galaxy Z Fold 8, mẫu iPhone Duo vừa ra mắt của Apple cũng chỉ sở hữu cụm hai camera sau thay vì ba cảm biến như các phiên bản truyền thống. Do đó, kinh nghiệm xử lý nhiệt, bố trí bảng mạch và gia cố khung viền từ dòng iPhone Air đã đóng góp trực tiếp vào thiết kế hoàn thiện của mẫu máy gập cao cấp.

Rào cản giá bán và điều chỉnh chu kỳ phát hành sản phẩm

Mặc dù mở ra công nghệ mới, iPhone Duo lại đang đối mặt với rào cản lớn về chi phí tiếp cận. Thiết bị có mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD và chạm mốc 3.199 USD cho tùy chọn bộ nhớ 2 TB. Trong một khảo sát gần đây do CNET thực hiện trên 2.600 người trưởng thành, có tới 75% người tham gia cho biết họ không thực sự mặn mà với một chiếc iPhone màn hình gập. Do đó, khoảng trống mà dòng Air để lại khiến người tiêu dùng có nhu cầu tìm kiếm một thiết bị mỏng nhẹ với mức giá dưới 1.000 USD gặp khó khăn khi chọn lựa phương án nâng cấp.

Dù vậy, giới phân tích nhận định Apple không khai tử dòng máy này mà đang thực hiện bước điều chỉnh chu kỳ thương mại. Dự kiến, phiên bản iPhone 18 Air sẽ được lùi lịch công bố sang mùa xuân năm sau, phát hành song song cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và mẫu máy giá rẻ iPhone 18E.

Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC Worldwide Device Trackers, phân tích rằng việc giữ lại dòng Air cho nửa đầu năm sau là một toan tính mang tính hệ thống. Chiến lược này không chỉ giúp Apple điều phối sản lượng bán hàng ổn định trong cả năm tài chính, mà còn tập trung toàn bộ nguồn lực truyền thông mùa thu cho các phân khúc cao cấp hơn, đặc biệt là dòng máy gập iPhone Duo.