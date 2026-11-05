Apple siết ngân sách sử dụng AI, giảm mạnh hạn mức chi tiêu của nhân viên

Theo Bloomberg News ngày 4/11, Apple đã giảm hạn mức chi tiêu hằng ngày cho AI của một số kỹ sư từ 300 USD xuống còn 200 USD trong tháng trước. Công ty đồng thời cân nhắc tiếp tục hạ mức này xuống 100 USD/ngày đối với một số nhóm kỹ thuật.

Đáng chú ý, một số bộ phận ngoài khối kỹ thuật hiện chỉ được cấp ngân sách 100 USD/ngày. Mức chi tiêu này có thể tiếp tục giảm xuống còn 25 USD/ngày.

Những nhân viên có nhu cầu sử dụng công cụ AI vượt hạn mức vẫn có thể đề xuất ngoại lệ và chờ lãnh đạo cấp cao phê duyệt.

Ngân sách trên được sử dụng để thanh toán lượng token AI – đơn vị đo lường dữ liệu mà các mô hình trí tuệ nhân tạo tiếp nhận và xử lý. Các công cụ được đề cập bao gồm ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic và Gemini của Google.

Động thái của Apple cho thấy các tập đoàn công nghệ đang chuyển từ giai đoạn khuyến khích nhân viên sử dụng AI rộng rãi sang kiểm soát chặt chẽ hơn hiệu quả và chi phí khai thác công nghệ này.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại Apple. Theo Bloomberg, ngân hàng Goldman Sachs gần đây cũng hạn chế quyền truy cập vào một số công cụ AI hỗ trợ lập trình, sau khi đánh giá hiệu quả công việc và các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro.

Diễn biến trên cho thấy, bên cạnh cuộc đua đầu tư và ứng dụng AI, các doanh nghiệp công nghệ và tài chính đang ngày càng chú trọng bài toán tối ưu chi phí, bảo đảm việc sử dụng công nghệ mang lại hiệu quả thực chất.