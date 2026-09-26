Apple sẽ ra mắt 3 sản phẩm mà người dùng chờ đợi từ lâu ngay trong tháng 10

Tháng 9 thường là thời điểm Apple tập trung vào những sản phẩm chủ lực như iPhone, Apple Watch và AirPods. Tuy nhiên, “cuộc chơi” của Apple trong năm nay có thể chưa kết thúc. Hãng được cho là đang chuẩn bị một số sản phẩm mới cho tháng 10, trong đó có những thiết bị đã lâu chưa được nâng cấp.

MacBook Pro có thể đón thay đổi lớn

Đáng chú ý nhất trong danh sách là MacBook Pro thế hệ tiếp theo. Theo các thông tin rò rỉ, Apple có thể trình làng phiên bản MacBook Pro mới vào tháng 10. Nếu xuất hiện đúng như đồn đoán, đây sẽ là một trong những lần thay đổi đáng chú ý nhất của dòng MacBook Pro trong nhiều năm.

Điểm khiến giới công nghệ đặc biệt quan tâm là màn hình cảm ứng. Trong nhiều năm, Apple vẫn duy trì quan điểm MacBook và iPad là hai dòng sản phẩm với cách sử dụng khác nhau. Vì vậy, việc đưa màn hình cảm ứng lên MacBook Pro sẽ đánh dấu một thay đổi đáng kể trong cách người dùng tương tác với máy.

Ngoài màn hình cảm ứng, MacBook Pro mới còn được đồn đoán có thể sử dụng tấm nền OLED và thiết kế với Dynamic Island. Một số thông tin cũng đề cập khả năng máy được tích hợp modem di động do Apple phát triển. Đây đều là những thay đổi lớn so với MacBook Pro hiện tại, nhưng Apple chưa xác nhận các thông tin này.

Apple TV 4K cũng đã đến lúc nâng cấp?

Một sản phẩm khác được cho là chuẩn bị trở lại là Apple TV 4K. Phiên bản Apple TV 4K hiện tại được Apple giới thiệu từ năm 2022. Sau nhiều năm không có thế hệ kế nhiệm, người dùng đang chờ đợi một bản nâng cấp mới cho thiết bị giải trí này.

Theo các tin đồn, Apple TV 4K thế hệ tiếp theo có thể sử dụng chip A19 hoặc A19 Pro, đồng thời được chuẩn bị để hỗ trợ các tính năng liên quan đến Apple Intelligence và Siri thế hệ mới.

Nếu thông tin này chính xác, Apple TV có thể không chỉ đóng vai trò là thiết bị xem phim, truyền hình mà còn trở thành một phần quan trọng hơn trong hệ sinh thái nhà thông minh của Apple.

Tuy nhiên, mức giá cũng là vấn đề đáng chú ý. Apple TV 4K hiện có giá khởi điểm 199 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) tại Mỹ, cao hơn đáng kể so với mức 129 USD (khoảng 3,3 triệu đồng) của thế hệ đầu tiên. Vì vậy, giá bán của phiên bản mới sẽ là một trong những thông tin được quan tâm nếu sản phẩm thực sự xuất hiện trong thời gian tới.

“HomePad” có thể là mảnh ghép mới trong hệ sinh thái nhà thông minh

Cái tên gây tò mò nhất có lẽ là HomePad - tên gọi được cộng đồng sử dụng cho thiết bị nhà thông minh có màn hình mà Apple được cho là đang phát triển.

Ý tưởng về một thiết bị kết hợp giữa loa thông minh và màn hình đã xuất hiện trong các tin đồn về Apple từ nhiều năm nay. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một trung tâm điều khiển các thiết bị trong nhà.

Theo những thông tin được tiết lộ, HomePad có thể sở hữu màn hình cảm ứng, camera và giao diện được thiết kế dành riêng cho việc sử dụng trong gia đình. Thiết bị cũng có thể hiển thị các widget, ảnh, lịch, ghi chú, nội dung âm nhạc và nhiều thông tin khác.

Siri thế hệ mới được cho là một trong những yếu tố quan trọng của sản phẩm. Nếu Apple thực sự đưa Siri AI lên thiết bị này, HomePad có thể trở thành một cách mới để người dùng tương tác với hệ sinh thái Apple trong nhà.

Dù vậy, cần lưu ý rằng HomePad vẫn chưa phải tên gọi chính thức được Apple xác nhận. Thời điểm ra mắt, tên sản phẩm, thiết kế và thông số cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Nếu các tin đồn hiện tại chính xác, tháng 10 có thể mang đến một loạt sản phẩm mới đáng chú ý từ Apple, sau khi hãng đã hoàn tất mùa ra mắt iPhone vào tháng 9. Đáng chờ nhất vẫn là việc Apple có thực sự đưa màn hình cảm ứng lên MacBook Pro và lần đầu bước sâu hơn vào nhóm thiết bị nhà thông minh có màn hình hay không.