Apple sắp vá lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro, Pro Max tự khởi động lại

Theo 9to5Mac và MacRumors, hiện tượng được ghi nhận trên một số thiết bị khi người dùng sử dụng Face ID để mở ứng dụng hoặc nội dung được bảo vệ như Mật khẩu hay tab riêng tư trên Safari. Sau lần xác thực thất bại, iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 ProMax có thể ngừng phản hồi trong thời gian ngắn rồi tự khởi động lại.

Apple cho biết một bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố đang được chuẩn bị và dự kiến phát hành trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9. Người dùng hai mẫu máy này nên cập nhật lên phiên bản iOS mới ngay khi bản vá được phát hành để hạn chế tình trạng treo máy liên quan đến Face ID.

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