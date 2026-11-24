Tháng 3/2026, Apple ngừng bán những chiếc ốp iPhone màu đỏ cuối cùng, gần như xóa sạch dấu vết của dòng sản phẩm (PRODUCT)RED khỏi cửa hàng. Từng xuất hiện trên iPod, iPhone và Apple Watch suốt gần 2 thập kỷ, sắc đỏ đặc trưng dần biến mất đến mức nhiều người cho rằng hãng đã khép lại chương trình hợp tác này.

Tuy nhiên, màu đỏ có thể sắp trở lại. Theo Bloomberg ngày 23/11, Apple đang chuẩn bị hai phiên bản (PRODUCT)RED của tai nghe AirPods Max 2 và loa thông minh HomePod mini 2, dự kiến ra mắt quanh ngày 1/12. Thời điểm này vừa trùng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, vừa đánh dấu 20 năm ra đời sáng kiến (RED), đúng lúc mùa mua sắm cuối năm bước vào giai đoạn sôi động.

Sắc đỏ trở lại sau nhiều năm

HomePod mini 2 dự kiến được khoác lớp vải lưới đỏ bao quanh, thay vì những màu hồng, xanh lá, xanh dương, trắng và đen hiện có. AirPods Max 2 lại kín đáo hơn, kết hợp thân bạc, đệm tai trắng và núm điều khiển Digital Crown màu đỏ. Hai thiết bị hiện có giá lần lượt 149 USD và 549 USD.

Theo MacRumors, những phiên bản mới nhiều khả năng chỉ khác về màu sắc, không có nâng cấp phần cứng. Apple cũng được cho là đang phát triển dây đeo đồng hồ và phụ kiện AirPods màu đỏ, nhưng chưa rõ chúng có được bán hay không. Người phát ngôn hãng từ chối bình luận về thông tin của Bloomberg.

Loa HomePod mini thế hệ mới được trưng bày tại sự kiện giới thiệu thiết bị nhà thông minh của Apple ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Đây có thể là lần đầu tiên sau hơn ba năm Apple giới thiệu thiết bị (PRODUCT)RED mới. Những mẫu gần nhất là iPhone 14 năm 2022 và Apple Watch Series 9 năm 2023. Sau đó, các phiên bản màu đỏ lần lượt bị loại khỏi danh mục, đến tháng 2/2025 không còn thiết bị nào mang thương hiệu này được bán.

Dù không còn bán các thiết bị màu đỏ, Apple vẫn duy trì hợp tác với (RED) thông qua những chiến dịch gây quỹ thường niên. Vì vậy, thông tin về hai sản phẩm mới không đánh dấu sự tái khởi động chương trình thiện nguyện, mà là sự trở lại của dòng thiết bị từng gắn bó với hãng suốt gần hai thập kỷ.

Thực tế, việc ngừng bán thiết bị đỏ chưa bao giờ đồng nghĩa Apple ngừng gây quỹ. Hãng vẫn duy trì những hoạt động đóng góp thường niên, dù người mua không còn tìm thấy các sản phẩm (PRODUCT)RED trên kệ hàng.

Một màu đỏ, hai mục đích

Steve Jobs cùng các thành viên U2 tại sự kiện năm 2004. Ảnh: Time.com.

Bobby Shriver, người cùng ca sĩ Bono sáng lập (RED), từng giải thích vì sao tổ chức tìm đến những tập đoàn lớn thay vì chỉ kêu gọi quyên góp. “Chúng tôi muốn tận dụng khả năng kể chuyện của Gap, Apple và Motorola để phục vụ cuộc khủng hoảng này”, ông chia sẻ với USC Center for Health Journalism năm 2009. Theo Shriver, các doanh nghiệp vốn đã chi tiền quảng cáo, còn (RED) giúp những chiến dịch đó thu hút thêm sự chú ý đến cuộc chiến chống AIDS.

Tháng 10/2006, Steve Jobs giới thiệu chiếc iPod nano vỏ nhôm đỏ với một điểm khác biệt: Apple sẽ đóng góp 10 USD từ mỗi máy bán ra cho Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét.

“Giờ đây, khách hàng có thể mua chiếc máy nghe nhạc tốt nhất thế giới, đồng thời làm điều gì đó có ích cho thế giới”, Jobs nói trong thông cáo ra mắt sản phẩm.

Ý tưởng nhanh chóng được đón nhận. Chỉ ba tuần sau, Apple bổ sung mẫu iPod nano đỏ dung lượng 8 GB giá 249 USD, bên cạnh bản 4 GB giá 199 USD. Greg Joswiak, khi đó là Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị iPod toàn cầu, cho biết phản ứng của khách hàng đối với phiên bản đặc biệt đã “vượt xa mọi dự đoán”.

Từ chiếc iPod đầu tiên, sắc đỏ tiếp tục xuất hiện trên nhiều thế hệ iPhone, đồng hồ và phụ kiện. Theo Apple, quan hệ hợp tác với (RED) đã đóng góp hơn 250 triệu USD cho các chương trình phòng ngừa, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt tại châu Phi. Ngay cả khi các thiết bị đỏ biến mất, Apple vẫn duy trì chương trình, huy động 3 triệu USD qua chiến dịch quyên góp bằng Apple Pay năm 2025.

Lần trở lại sắp tới còn diễn ra khi một mảng kinh doanh quan trọng của Apple đang chững lại. Theo báo cáo tài chính năm 2026, nhóm thiết bị đeo, sản phẩm gia đình và phụ kiện, bao gồm AirPods, Apple Watch và HomePod, chỉ mang về 35,6 tỷ USD, gần như không đổi so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu toàn tập đoàn tăng 15%, lên gần 479 tỷ USD. Riêng quý kết thúc tháng 9, doanh thu nhóm thiết bị này giảm gần 8%.

Những phiên bản màu mới giúp Apple có thêm lựa chọn để quảng bá trong mùa mua sắm. Ảnh: Reuters.

Những phiên bản màu mới giúp Apple có thêm lựa chọn để quảng bá trong mùa mua sắm mà không cần giới thiệu thế hệ thiết bị khác. Với (PRODUCT)RED, sản phẩm còn gắn với một chương trình thiện nguyện đã được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, hoạt động gây quỹ không nhất thiết chuyển thành doanh số cao hơn. Nghiên cứu tổng hợp 237 công trình, công bố trên Journal of Marketing Research, cho thấy những chiến dịch gắn mua sắm với mục tiêu xã hội thường có tác động rõ hơn đến thiện cảm của khách hàng với thương hiệu, trong khi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng tương đối hạn chế.

Apple chưa công bố kỳ vọng doanh số hay mức đóng góp từ các phiên bản (PRODUCT)RED sắp tới. Nhưng sau 20 năm, sắc đỏ có thể một lần nữa giúp hãng vừa bán sản phẩm, vừa thu hút sự chú ý đến cuộc chiến chống AIDS.