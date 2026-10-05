Apple sắp đưa AI vào camera gia đình theo cách khác thường

Thiết bị mang mã J450 được cho là một phần trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh của Apple. Nguồn tin từ phóng viên Mark Gurman cho biết sản phẩm có thể xuất hiện cùng thiết bị trung tâm điều khiển nhà thông minh mà Apple dự kiến giới thiệu vào tháng tới.

Thay vì biến J450 thành một công cụ giám sát liên tục, Apple được cho là muốn thiết bị đảm nhận vai trò cảm biến có khả năng nhận thức môi trường. Camera bên trong có tốc độ khung hình thấp, kết hợp với cảm biến hồng ngoại và AI để xác định sự xuất hiện của người hoặc thú cưng.

Ảnh mô phỏng camera an ninh của Apple.

Sau khi thu thập dữ liệu, hệ thống có thể xác định những thay đổi đang diễn ra trong không gian sống và sử dụng kết quả đó cho các tác vụ tiếp theo. Người dùng vì thế không nhất thiết phải mở điện thoại để xem camera đang ghi lại điều gì.

Chẳng hạn, sự xuất hiện của một người trong phòng có thể trở thành tín hiệu để hệ thống nhà thông minh điều chỉnh ánh sáng hoặc kích hoạt việc phát nhạc tại khu vực đó. Khi không còn người, các thiết bị tương ứng cũng có thể được điều chỉnh trở lại. J450 vì vậy được kỳ vọng đóng vai trò như một đầu vào cho hệ thống tự động hóa thay vì chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc thiết bị được cho là không hỗ trợ ghi hình hoặc truyền video. Đây có thể là cách Apple hạn chế lượng dữ liệu hình ảnh nhạy cảm tồn tại trong hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh camera gia đình luôn đặt ra những lo ngại về quyền riêng tư.

Nếu không lưu trữ các đoạn video và không duy trì hình ảnh truyền trực tiếp, J450 sẽ không hoạt động giống phần lớn camera an ninh trên thị trường. Thay vào đó, dữ liệu từ môi trường xung quanh được xử lý để tạo ra thông tin phục vụ các tính năng khác trong hệ sinh thái.

Nguồn tin cũng cho biết Apple đang thử nghiệm thiết kế nhỏ gọn cho J450. Sản phẩm có dạng hình trụ, ngoại hình được ví với một thỏi son dưỡng bằng kim loại, qua đó có thể dễ dàng bố trí ở nhiều vị trí trong nhà.

J450 được đặt trong một kế hoạch lớn hơn của Apple đối với thị trường nhà thông minh. Bên cạnh camera này, công ty được cho là đang chuẩn bị HomePad, màn hình điều khiển nhà thông minh đầu tiên, cùng HomePod mini thế hệ thứ hai có tích hợp AI và Apple TV 4K thế hệ thứ tư.

Theo các nguồn tin, loạt thiết bị nói trên nhiều khả năng sẽ được Apple giới thiệu vào ngày 13/10. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước mở rộng đáng chú ý của Apple sang nhóm sản phẩm phục vụ trực tiếp cho không gian sống, thay vì chỉ tập trung vào các thiết bị cá nhân như iPhone.

Với J450, hướng đi của Apple dường như không nằm ở việc tạo thêm một chiếc camera có nhiều tính năng giám sát hơn. Sản phẩm được cho là hướng đến một mô hình khác: để AI nhận biết môi trường thay người dùng, sau đó biến những thông tin đó thành các hành động tự động trong ngôi nhà.