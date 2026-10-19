Apple sai lầm khi quá vội vàng mở bán iPhone Duo

iPhone Duo khan hàng ngay khi mở đặt trước. Ảnh: Bloomberg.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho rằng Apple đã mắc sai lầm lớn khi mở đặt trước iPhone Duo trên toàn cầu, dù biết nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu. Quyết định này khiến nhiều khách hàng phải chờ hơn 3 tháng mới có thể nhận mẫu iPhone gập đầu tiên của công ty.

Trong bản tin Power On ngày 18/10, Gurman chỉ trích Apple vì ưu tiên đưa sản phẩm ra thị trường sớm thay vì chuẩn bị đủ hàng tồn kho. Ông nhận định Táo khuyết có thể khiến những người dùng trung thành nhất thất vọng, đặc biệt là nhóm sẵn sàng chi hơn 2.000 USD cho thiết bị thế hệ đầu tiên.

"Apple đã mắc một sai lầm lớn ở đây", Gurman nhận định. Theo đó, công ty biết rõ những hạn chế nghiêm trọng trong sản xuất nhưng vẫn quyết định triển khai kế hoạch mở bán.

iPhone Duo bắt đầu nhận đặt trước lúc 5h ngày 16/10 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, website của Apple chỉ cho phép người dùng đặt hàng sau thời điểm dự kiến vài phút.

Đến khoảng 5h02, phần lớn phiên bản đã chuyển lịch giao sang đầu tháng 11, muộn hơn ngày mở bán chính thức 23/10. Thời gian chờ sau đó liên tục kéo dài đến cuối tháng 11, tháng 12 và cuối tháng 1/2027.

Chưa đầy 30 phút sau khi mở đặt trước, lịch giao hàng tại phần lớn thị trường đã lùi đến ngày 25/1/2027. Những khách hàng bỏ lỡ đợt đầu có nguy cơ phải chờ hơn 3 tháng để sở hữu sản phẩm.

Ở Việt Nam, chỉ sau khoảng 10 phút, nhiều đại lý đã dừng nhận cọc iPhone Duo. Sau đó, lịch giao hàng liên tục bị lùi lại, hiện tại tới tháng 1/2027.

Gurman cho rằng tình trạng này đặc biệt đáng chú ý với Apple, công ty từ lâu nổi tiếng về năng lực quản lý chuỗi cung ứng. Dù từng đối mặt tình trạng khan hàng khi ra mắt iPhone, việc phải chờ nhiều tháng vẫn là điều hiếm gặp.

Theo Bloomberg, Apple ban đầu dự định chỉ mở bán iPhone Duo tại Mỹ và Trung Quốc, sau đó mới mở rộng sang các thị trường khác. Tuy nhiên, công ty cuối cùng quyết định triển khai đặt trước đồng thời tại hơn 70 quốc gia.

Việc phân phối sản phẩm trên diện rộng khiến nguồn cung vốn hạn chế phải chia cho nhiều thị trường. Nhà sản xuất iPhone có thể phục vụ khách hàng tại những thị trường trọng điểm tốt hơn nếu giữ nguyên kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Apple cũng chưa cung cấp thông tin rõ ràng về lượng iPhone Duo có sẵn tại cửa hàng vào ngày 23/10. Điều này khiến những khách hàng không đặt trước khó xác định cơ hội mua trực tiếp.

Dù vậy, tình trạng khan hàng có thể mang lại lợi ích gián tiếp cho Apple. Theo Gurman, công ty kỳ vọng một bộ phận khách hàng không mua được iPhone Duo sẽ chuyển sang iPhone 18 Pro hoặc Pro Max.

Hiện Apple chưa công bố số lượng iPhone Duo đã bán trong đợt đặt trước. Vì vậy, thời gian giao hàng kéo dài chưa đủ để xác định quy mô nhu cầu thực tế hoặc mức độ thành công thương mại của thiết bị.