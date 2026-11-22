Apple đã công bố nghiên cứu mới nhất của mình, đi kèm với một ứng dụng riêng: Nghiên cứu Sức khỏe bằng Trí tuệ Nhân tạo của Apple (Apple Health AI Study).

Trong một cuộc họp báo, Apple cho biết nghiên cứu này nhằm mục đích hiểu cách mọi người tương tác với các công cụ trí tuệ nhân tạo về sức khỏe thông qua hội thoại.

Apple muốn tìm hiểu cách người dùng sử dụng trí tuệ nhân tạo y tế để chuẩn bị tốt hơn trước khi khám bác sĩ.

Để làm được điều đó, nghiên cứu sẽ xem xét khả năng hiểu, chất lượng phản hồi, các yếu tố thúc đẩy sự tin tưởng của người dùng và các hành động chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Ứng dụng chỉ mở cho người dùng ở Mỹ trên 21 tuổi, phải dùng iPhone 15 hoặc mẫu mới hơn, chạy iOS 26 và bật tính năng Apple Intelligence.

Apple đặt mục tiêu thu hút tối đa 200.000 người tham gia và duy trì nghiên cứu trong hơn một năm.

Người dùng có thể đặt các câu hỏi về sức khỏe và nhận câu trả lời được dựa trên dữ liệu lâm sàng từ các tạp chí uy tín như The New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association và Nature.

Ứng dụng cho phép người dùng đánh giá độ hữu ích của câu trả lời, gửi phản hồi và tham gia các khảo sát hàng tháng để cung cấp thêm góc nhìn.

Nếu người tham gia cho phép, dữ liệu từ HealthKit – bao gồm nhịp tim nghỉ, mức độ hoạt động, giấc ngủ và kết quả xét nghiệm – sẽ được đồng bộ để tạo ra các gợi ý cá nhân hoá.

Apple cho biết ứng dụng có thể giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho buổi khám bác sĩ và đưa ra chỉ dẫn tới các nhà cung cấp y tế khi có vấn đề nghiêm trọng.

Những dữ liệu HealthKit sẽ cung cấp cho ứng dụng để cá nhân hóa các gợi ý.

Apple nhấn mạnh dữ liệu sẽ được ẩn danh trước khi chuyển tới nhà cung cấp đám mây an toàn và không được dùng để huấn luyện bất kỳ mô hình AI nào. OpenEvidence cam kết xóa toàn bộ dữ liệu truy vấn và phản hồi sau 24 giờ.

"Tại Apple, chúng tôi tin rằng đổi mới có trách nhiệm bắt đầu bằng tính khoa học và nền tảng lâm sàng," Sumbul Desai, Phó Chủ tịch Health and Fitness của Apple cho biết.

Apple khởi động nghiên cứu AI y tế có thể đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, khi công ty tập trung vào câu trả lời dựa trên bằng chứng lâm sàng thay vì chỉ dựa vào mô hình ngôn ngữ rộng.

Việc thu thập dữ liệu thực tế và phản hồi người dùng trong môi trường kiểm soát sẽ cung cấp tài liệu quý giá cho việc tích hợp AI vào các sản phẩm sức khỏe hiện tại của Apple, như Health app hoặc Siri. Nếu kết quả tích cực, Apple có thể mở rộng chương trình ra toàn cầu và đưa tính năng AI y tế vào các phiên bản iOS tiếp theo.

Các câu hỏi chính mà nghiên cứu này hướng đến giải đáp bao gồm: Người dùng có hiểu thông tin do AI y tế cung cấp không? Họ có tin tưởng vào thông tin đó không? Thông tin đó có hữu ích không?

Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến việc cứ ba người trưởng thành ở Mỹ thì có một người sử dụng chatbot AI để tìm kiếm thông tin về sức khỏe.

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