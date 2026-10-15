Apple ra mắt thiết bị nhà thông minh mang phiên bản Siri cải tiến

Thiết bị nhà thông minh HomeView mới của Apple có thể thúc đẩy việc sử dụng trợ lý ảo Siri mới của hãng. Nguồn: Apple.

Thiết bị mới này mang phiên bản Siri đã được cải tiến của Apple vào ngôi nhà của người dùng, biến nó thành một phần quan trọng trong chiến lược AI của hãng.

HomeView sở hữu màn hình 7 inch kết nối với phần loa ở đế máy; Apple cũng sẽ bán một phiên bản có thể gắn lên tường. Sản phẩm có giá 299 USD và cho phép đặt hàng trước từ hôm nay, trước khi chính thức ra mắt vào ngày 13/11.

Theo CNN, Apple đã bán loa thông minh HomePod từ năm 2017, nhưng các thiết bị này không đạt được sự phổ biến rộng rãi. Amazon và Google đã thống trị thị trường loa thông minh vào cuối những năm 2010, khiến "gã khổng lồ" iPhone chỉ nắm giữ một phần nhỏ thị phần.

Theo công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (IDC), Apple chỉ chiếm 5,2% thị phần loa thông minh vào năm 2025, trong khi Amazon chiếm 40,9% và Google chiếm 29%.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các trợ lý AI đã thúc đẩy toàn ngành công nghệ nỗ lực tạo ra các thiết bị hoạt động dựa trên giọng nói thay vì thao tác gõ phím và vuốt chạm. Với màn hình cảm ứng, Apple định hướng HomeView như một phương thức thuận tiện hơn để tương tác với Siri ngay tại nhà mà không cần phải cầm điện thoại lên.

Trợ lý AI Siri trên HomeView có khả năng hiển thị thông tin phù hợp dựa trên ngữ cảnh từ tin nhắn và lịch của người dùng; Apple cũng cho biết thiết bị có thể nhận diện khuôn mặt của tối đa sáu thành viên trong gia đình. Các cuộc trò chuyện với Siri trên HomeView cũng sẽ được đồng bộ hóa trên các thiết bị khác nhau.

Apple khẳng định dữ liệu từ camera và micro của thiết bị được xử lý tách biệt với phần còn lại của hệ thống, do đó phần mềm, ứng dụng, chính Apple hay cả người dùng đều không thể truy cập vào dữ liệu này. Nội dung từ tin nhắn hoặc lịch của người dùng chỉ hiển thị trên thiết bị khi hệ thống đã nhận diện được người dùng đó. Thiết bị này có thể đóng vai trò then chốt trong việc phổ biến Siri AI (xét đến việc trợ lý ảo đã được nâng cấp của Apple chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở về sau). Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên trong gia đình đang sử dụng những mẫu iPhone cũ hơn – vốn không hỗ trợ các tính năng AI của Apple – vẫn có thể trải nghiệm Siri AI thông qua thiết bị nhà thông minh mới này.

Thiết bị HomeView tại sự kiện ra mắt các sản phẩm nhà thông minh ở New York City. Nguồn: Reuters.

Apple cũng quảng bá thiết bị này như một giải pháp lý tưởng để quản lý các thiết bị nhà thông minh, thực hiện cuộc gọi FaceTime, nghe nhạc và đóng vai trò như một khung ảnh kỹ thuật số. Nhờ khả năng nhận diện người dùng, thiết bị có thể thay đổi các ứng dụng và tiện ích (widget) trên màn hình chính tùy theo từng cá nhân. Tương tự như Apple Watch, HomeView cũng cung cấp nhiều kiểu giao diện màn hình khác nhau để hiển thị thông tin theo sở thích người dùng, chẳng hạn như lịch, ảnh và dữ liệu thời tiết.

Cùng ngày, Apple cũng đã công bố phiên bản mới của HomePod Mini, Apple TV 4K được nâng cấp tích hợp Siri AI, cùng một loạt thiết bị nhà thông minh được phát triển với sự hợp tác của LG và Schneider Electric.

Trước áp lực phải chứng minh khả năng tạo ra một sản phẩm đột phá mới cho kỷ nguyên AI, Apple đang tham gia vào cuộc đua toàn ngành nhằm tạo ra các trợ lý AI được cá nhân hóa, hỗ trợ người tiêu dùng trong các tác vụ hàng ngày.

Các "ông lớn" công nghệ đang chuẩn bị cho một tương lai mà ở đó, người dùng hoàn thành công việc bằng cách ra lệnh bằng giọng nói hoặc gõ phím cho các tác nhân AI thay vì thao tác trực tiếp trên ứng dụng và trang web. Gần đây, Meta đã ra mắt trợ lý cá nhân Muse cùng một loạt kính thông minh mới giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trợ lý AI này. OpenAI cũng đang phát triển một số thiết bị phần cứng.

Apple đặt kỳ vọng rằng việc chú trọng vào quyền riêng tư, kết hợp với thực tế là người tiêu dùng đã quen quản lý cuộc sống số trên các thiết bị iPhone, iPad và Mac, sẽ mang lại cho hãng lợi thế cạnh tranh. HomeView, với khả năng tùy biến màn hình chính dựa trên người đang tương tác, chính là sản phẩm thể hiện rõ chiến lược đó.