Apple ra mắt MacBook Pro màn hình cảm ứng lần đầu tiên, giá cao nhất 428,6 triệu đồng

Ngày 28-10, Hiệu phó Đại học Dartmouth (Mỹ) Santiago Schnell đã từ chức, sau khi bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa đáng kể các bài viết học thuật và báo chí nhưng không công khai đầy đủ, vi phạm quy định của một số nhà xuất bản và chuẩn mực liêm chính của trường.