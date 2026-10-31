Apple ra mắt MacBook Pro màn hình cảm ứng lần đầu tiên, giá cao nhất 428,6 triệu đồng
Apple vừa giới thiệu MacBook Pro thế hệ mới với màn hình cảm ứng lần đầu tiên trong lịch sử dòng sản phẩm này. Máy dùng chip M5 Pro/Max, màn hình PROLED XDR độ sáng 2.000 nit, thiết kế mỏng nhẹ hơn và pin lên tới 24 giờ. Tại Việt Nam, giá khởi điểm từ gần 80 triệu đồng, cấu hình cao nhất kèm phụ kiện có thể lên tới 428,6 triệu đồng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/apple-ra-mat-macbook-pro-man-hinh-cam-ung-lan-dau-tien-gia-cao-nhat-4286-trieu-dong-d37177.html