Apple ra mắt MacBook Pro M6, giá hơn 111 triệu đồng tại Việt Nam

Với thế hệ MacBook Pro mới, Apple tiếp tục tập trung vào hiệu năng xử lý và khả năng làm việc với các ứng dụng chuyên sâu. Mẫu MacBook Pro 14 inch dùng chip M6 được giới thiệu với nhiều thay đổi về sức mạnh đồ họa, xử lý AI và kết nối, đồng thời duy trì thiết kế hướng đến người dùng chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, giá máy bắt đầu từ 54,99 triệu đồng. Người mua chọn cấu hình cao nhất sẽ phải chi hơn 111 triệu đồng cho phiên bản có màn hình nano-texture, bộ nhớ thống nhất 32GB và dung lượng lưu trữ 4TB. Apple hiện chưa công bố thời điểm giao hàng cụ thể tại thị trường trong nước.

MacBook Pro 14 inch trang bị chip M6 mới nhất của Apple.

Trên thị trường quốc tế, sản phẩm nhận đặt trước từ ngày 28/10 tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó mở bán chính thức vào ngày 6/11. Hai màu sắc được giới thiệu là bạc và đen không gian.

Chip M6 là nâng cấp quan trọng nhất trên mẫu máy này. Bộ xử lý có CPU 12 nhân và GPU 12 nhân, trong đó hiệu suất đồ họa được Apple công bố cao hơn 30% so với thế hệ M5. GPU cũng hỗ trợ dò tia bằng phần cứng thế hệ thứ ba và công nghệ Dynamic Caching, phục vụ những công việc như dựng hình 3D, xử lý hiệu ứng và thiết kế đồ họa.

Khả năng chạy các tác vụ AI trực tiếp trên máy cũng được tăng cường. Các bộ tăng tốc thần kinh tích hợp trong từng nhân GPU phối hợp với Neural Engine 16 nhân kép để xử lý những công việc như tạo ảnh, nâng độ phân giải hình ảnh và chạy mô hình ngôn ngữ lớn. Theo Apple, tốc độ ở một số tác vụ này nhanh hơn từ 25% đến 1,9 lần so với M5, tùy khối lượng công việc; mức cải thiện có thể lên tới 13 lần khi so với M1.

Máy có RAM từ 16GB, tùy chọn nâng cấp tối đa 32GB và băng thông bộ nhớ 170GB/s. Cấu hình này hướng đến các công việc đòi hỏi xử lý nhiều dữ liệu, chẳng hạn chỉnh sửa hình ảnh, dựng video hoặc vận hành các công cụ AI tương thích.

Ngoài hiệu năng, thời lượng sử dụng cũng là điểm được Apple nhấn mạnh. MacBook Pro 14 inch M6 có thể hoạt động tối đa 24 giờ sau mỗi lần sạc theo công bố của hãng, nhiều hơn 4 giờ so với các mẫu máy dùng chip M1. Khi kết hợp với bộ sạc USB-C công suất từ 96W, thiết bị có thể sạc đến 50% pin trong khoảng 30 phút.

Màn hình Liquid Retina XDR tiếp tục được trang bị với độ sáng HDR tối đa 1.600 nit và tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. Tùy chọn kính nano-texture giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng, phù hợp với người thường xuyên làm việc ở nơi có ánh sáng phức tạp.

Về kết nối, máy hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và khả năng xuất hình ảnh ra tối đa hai màn hình ngoài. Các cổng vật lý gồm ba cổng Thunderbolt 4, MagSafe 3, HDMI, khe đọc thẻ SDXC và giắc tai nghe 3,5mm.

Phục vụ nhu cầu họp trực tuyến và sáng tạo nội dung, camera 12MP Center Stage có tính năng Desk View để hiển thị góc nhìn mặt bàn. Hệ thống âm thanh gồm ba micro chất lượng phòng thu và sáu loa hỗ trợ Spatial Audio.

Thiết bị được cài sẵn macOS 27 Golden Gate, tích hợp các tính năng Apple Intelligence và Siri AI theo thông tin giới thiệu. Apple cũng công bố tỷ lệ vật liệu tái chế chiếm 45% tổng vật liệu chế tạo máy. Trong đó, vỏ nhôm và coban trong pin sử dụng 100% vật liệu tái chế; các tụ điện cũng sử dụng hoàn toàn tantan tái chế.

Với mức giá cao nhất vượt 111 triệu đồng, MacBook Pro 14 inch M6 chủ yếu nhắm đến người dùng cần một chiếc máy tính có hiệu năng mạnh để phục vụ công việc chuyên sâu. Những nâng cấp về chip, đồ họa và AI là điểm đáng chú ý, nhưng người dùng phổ thông vẫn cần cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi lựa chọn cấu hình cao cấp.