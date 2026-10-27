Apple ra mắt MacBook Pro 14 inch chip M6, giá cao nhất hơn 111 triệu đồng

Apple vừa chính thức giới thiệu mẫu laptop MacBook Pro 14 inch thế hệ mới sử dụng vi xử lý Apple silicon M6. Dòng máy hướng tới đối tượng sinh viên, người dùng doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, tập trung vào năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị (on-device AI), tốc độ đồ họa và chuẩn kết nối không dây thế hệ mới.

Thiết bị cho đặt hàng trước từ ngày 28/10 tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, trước khi chính thức lên kệ tại hệ thống Apple Store cùng các đại lý ủy quyền vào ngày 6/11 với hai tùy chọn màu sắc là đen không gian và bạc.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch có giá khởi điểm 54,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và lên tới hơn 111 triệu đồng cho bản cấu hình cao cấp nhất, gồm màn hình nano-texture, bộ nhớ thống nhất 32GB, dung lượng lưu trữ 4TB. Website chính thức của Apple chưa cung cấp thời gian có sẵn hay giao hàng tại thời điểm bài viết.

MacBook Pro 14 inch trang bị chip M6 mới nhất của Apple. Ảnh: Apple

Điểm nổi bật của dòng MacBook Pro 14 inch mới là vi xử lý M6 với cấu trúc phần cứng được nâng cấp toàn diện so với thế hệ M5 tiền nhiệm với 12 nhân CPU, tăng thêm 2 nhân và GPU 12 nhân, hiệu suất đồ họa tăng 30%. GPU tích hợp công nghệ ray-tracing thế hệ 3 (dò tia phần cứng) và cơ chế Dynamic Caching (cấp phát bộ nhớ đệm động) giúp tối ưu hóa đồ họa 3D và dựng hình trong Blender.

Mỗi nhân GPU được bổ sung thêm bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerators), kết hợp cùng cụm Dual 16-core Neural Engine. Thiết lập này giúp tốc độ xử lý các tác vụ AI trên thiết bị - như tạo sinh ảnh, nâng độ phân giải (Super Resolution) và xử lý prompt (câu lệnh) của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - nhanh hơn 25% đến 1,9 lần so với M5, đồng thời cải thiện tới 13 lần so với M1.

Dung lượng RAM tiêu chuẩn khởi điểm từ 16GB (có thể nâng cấp lên tối đa 32GB) với băng thông bộ nhớ mở rộng lên mức 170GB/s.

Bên cạnh cấu hình vi xử lý, MacBook Pro 14 inch M6 thiết lập kỷ lục thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay trên máy tính Mac khi đạt tới 24 giờ sử dụng liên tục sau một lần sạc, tăng thêm 4 giờ so với dòng máy chạy chip M1. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, đạt 50% pin trong 30 phút khi kết hợp với củ sạc USB-C công suất cao từ 96W trở lên.

Màn hình Liquid Retina XDR độ sáng HDR tối đa đạt 1.600 nits, tỷ lệ tương phản 1.000.000:1, có thêm tùy chọn lớp phủ nano-texture (kính cấu trúc nano) giúp chống chói và tán xạ ánh sáng khi làm việc ngoài trời hoặc môi trường ánh sáng phức tạp.

Máy nâng cấp lên chuẩn mạng không dây Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, hỗ trợ xuất tối đa hai màn hình ngoài. Hệ thống cổng kết nối vật lý bao gồm 3 cổng Thunderbolt 4, cổng sạc nam châm MagSafe 3, cổng HDMI, khe cắm thẻ nhớ SDXC và giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Cụm camera 12MP Center Stage hỗ trợ tính năng Desk View (quay góc nhìn mặt bàn), kết hợp mảng 3 micro chuẩn phòng thu và hệ thống âm thanh vòm 6 loa hỗ trợ Spatial Audio (âm thanh không gian).

Máy xuất xưởng cùng hệ điều hành macOS 27 Golden Gate, tích hợp sâu trợ lý ảo Siri AI thế hệ mới cùng các tính năng tự động hóa và xử lý ảnh thông minh của bộ công cụ Apple Intelligence. Về tiêu chuẩn môi trường, 45% vật liệu chế tạo máy là kim loại tái chế, bao gồm 100% nhôm ở phần vỏ, 100% coban trong pin và lần đầu tiên sử dụng 100% tantan tái chế cho các tụ điện.