Apple ra mắt iPad mini OLED, giá từ 19,5 triệu đồng tại Việt Nam

Apple vừa giới thiệu iPad mini thế hệ mới với những thay đổi đáng chú ý về màn hình, sức mạnh xử lý và độ bền. Điểm mới nổi bật là màn hình OLED lần đầu xuất hiện trên dòng máy tính bảng cỡ nhỏ này, trong khi kích thước tổng thể vẫn được giữ gọn nhẹ để thuận tiện mang theo.

Màn hình Super Retina XDR OLED có kích thước 8,5 inch, lớn hơn thế hệ trước nhờ phần viền được thu hẹp. Với những người thường xuyên sử dụng máy ngoài trời hoặc làm việc trong môi trường nhiều ánh sáng, Apple còn cung cấp tùy chọn kính nano-texture trên một số cấu hình dung lượng cao nhằm hạn chế hiện tượng phản chiếu.

iPad mini thế hệ mới lần đầu sử dụng màn hình OLED 8,5 inch, đồng thời được thu gọn viền màn hình.

Bên trong thiết bị là chip A20 Pro, được Apple giới thiệu với mức cải thiện hiệu năng đáng kể. CPU có tốc độ xử lý đa luồng cao hơn tối đa 60%, còn GPU nhanh hơn tới 2,7 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Các tác vụ AI cũng được tăng cường nhờ bộ Neural Accelerator tích hợp trong từng lõi GPU.

iPad mini mới chạy iPadOS 27, hỗ trợ Apple Intelligence và Siri AI. Máy có camera trước 12MP Center Stage đặt ở cạnh ngang, giúp khung hình phù hợp hơn khi gọi video trong tư thế đặt máy nằm ngang. Camera sau cũng có độ phân giải 12MP và hỗ trợ quay video 4K.

Dù được trang bị màn hình lớn hơn, iPad mini thế hệ mới vẫn có độ mỏng 5,4mm. Đây cũng là thế hệ iPad mini đầu tiên đạt chuẩn kháng nước, bụi IP67. Sản phẩm có hai lựa chọn màu sắc là Đêm Xanh Thẳm và Ánh Sao.

Tại Việt Nam, Apple Store niêm yết iPad mini mới với ba mức dung lượng gồm 128GB, 256GB và 512GB. Giá bản Wi-Fi lần lượt là 19,499 triệu đồng, 22,299 triệu đồng và 27,899 triệu đồng.

Người dùng muốn có kết nối di động có thể chọn phiên bản Wi-Fi + Cellular với giá tương ứng 23,699 triệu đồng cho bản 128GB, 26,499 triệu đồng cho bản 256GB và 32,099 triệu đồng cho bản 512GB.

Tùy chọn màn hình nano-texture chỉ có trên hai phiên bản 256GB và 512GB. Với bản Wi-Fi, mức giá lần lượt là 25,099 triệu đồng và 30,699 triệu đồng. Nếu chọn bản Wi-Fi + Cellular, người dùng cần chi 29,299 triệu đồng cho dung lượng 256GB hoặc 34,899 triệu đồng cho bản 512GB.

Hiện Apple chưa thông báo thời điểm giao hàng cụ thể tại Việt Nam và cho biết người dùng có thể đăng ký nhận thông báo khi sản phẩm có sẵn. Với màn hình OLED, chip mới và khả năng kháng nước, bụi được nâng cấp, iPad mini hướng đến người dùng cần một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn có hiệu năng cao. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm gần 19,5 triệu đồng cũng khiến người mua cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu sử dụng và lựa chọn dung lượng phù hợp.