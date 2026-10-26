Apple ra mắt iPad mini mới: Công nghệ OLED và hiệu năng vượt trội với A20 Pro

Apple cập nhật thế hệ iPad mini mới trên website của hãng sau hai năm kể từ phiên bản tiền nhiệm mà không thông qua sự kiện công bố nào.

Lần ra mắt này đánh dấu bước chuyển đổi phần cứng đáng kể trên dòng máy tính bảng cỡ nhỏ của hãng, tập trung vào công nghệ hiển thị cao cấp, độ bền cấu trúc và năng lực xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Thiết bị có giá khởi điểm từ 699 USD cho phiên bản Wi-Fi dung lượng 128 GB, cao hơn mức giá xuất phát điểm của thế hệ trước, đồng thời cung cấp thêm các tùy chọn bộ nhớ 256 GB với giá 799 USD và 512 GB với giá 999 USD.

Tại Việt Nam, Apple Store trực tuyến cũng cập nhật cùng lúc với Mỹ, niêm yết giá sản phẩm thấp nhất từ 19,49 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn 128 GB). Người dùng có thể đặt trước từ ngày 28/10 trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào ngày 6/11 với hai lựa chọn màu sắc gồm trắng ánh sao và xanh đen (midnight).

iPad mini mới có giá tương đương chiếc MacBook Neo.

Nhiều thay đổi về phần cứng trên iPad mini 2026

Thay đổi rõ nét nhất trên iPad mini mới (Apple không dùng tên iPad Mini 8) nằm ở màn hình Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED thay cho màn hình LCD 8,3 inch trước đây. Nhờ phần viền bao quanh được thu hẹp 24%, diện tích hiển thị được nâng lên mức 8,5 inch nhưng vẫn duy trì kích thước khung máy tương đương thế hệ cũ.

Công nghệ OLED cho phép kiểm soát ánh sáng ở cấp độ từng điểm ảnh, mang lại tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, dải màu rộng P3 và độ sáng tối đa đạt 1.200 nit, cao hơn gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm.

Độ sáng toàn màn hình đạt 600 nit, đồng thời thiết bị hỗ trợ mức sáng tối thiểu 1 nit nhằm giảm mỏi mắt khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Hãng cũng bổ sung tùy chọn mặt kính nano-texture giúp giảm thiểu hiện tượng phản xạ ánh sáng khi làm việc ngoài trời. Gần đây nhất có iPhone Duo cũng sử dụng mặt kính này.

Thân máy được dát mỏng xuống còn 5,4 mm, nhẹ hơn thế hệ tiền nhiệm và trở thành chiếc iPad đầu tiên đạt chuẩn kháng nước và bụi IP67, cho phép thiết bị vận hành an toàn trước các rủi ro dính nước trong sinh hoạt hàng ngày.

Cụm camera trước 12 MP có Center Stage được bố trí lại ở cạnh ngang nhằm căn chỉnh góc nhìn tự nhiên hơn trong cuộc gọi video FaceTime khi đặt máy theo chiều ngang.

Hệ thống âm thanh cũng được tái thiết kế theo cấu trúc Acoustic Display phát âm qua màn hình, kết hợp loa trầm đặt dưới tấm nền và loa bổng giấu giữa kính cùng khung nhôm, vừa gia tăng âm lượng vừa hỗ trợ hoàn thiện cấu trúc kín nước của thân máy.

Nâng cấp hiệu năng vi xử lý và chuẩn kết nối không dây

iPad mini có nhiều nâng cấp so với thế hệ trước, nhưng tần số quét màn hình vẫn giữ ở 60 Hz khiến không ít người dùng thất vọng.

Sức mạnh vận hành của thiết bị đến từ vi xử lý A20 Pro phát triển trên tiến trình 2 nanomet, thay thế cho dòng chip A17 trên phiên bản ra mắt hai năm trước.

Chip mới tích hợp CPU 6 nhân cho tốc độ xử lý đa luồng nhanh hơn 60%, đi kèm GPU 7 nhân hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing) phần cứng, mang lại hiệu suất đồ họa tăng gấp 2,7 lần.

Nhờ bộ tăng tốc tích hợp trong từng nhân đồ họa và băng thông bộ nhớ hợp nhất tăng hơn gấp đôi, năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo của máy nhanh hơn tới 4,5 lần.

Riêng phiên bản dung lượng 512 GB được trang bị hệ thống Neural Engine kép 16 nhân (tổng cộng 32 nhân xử lý) phục vụ chuyên sâu cho các mô hình AI vận hành trực tiếp trên thiết bị.

Khả năng truyền dẫn trên iPad mini thế hệ mới ghi nhận sự xuất hiện của hai vi xử lý chuyên dụng do Apple tự thiết kế gồm chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread và hệ thống modem mạng di động C2 cho tốc độ truyền tải dữ liệu tế bào nhanh hơn 50%.

Thiết bị cài sẵn hệ điều hành iPadOS 27, tích hợp nền tảng Siri AI và bộ công cụ Apple Intelligence với cơ chế xử lý ưu tiên bảo mật dữ liệu cục bộ. Máy hỗ trợ chuẩn sạc nhanh, tương thích với phụ kiện bao da Smart Folio mới, bút Apple Pencil Pro lẫn Apple Pencil cổng USB-C, đồng thời hỗ trợ xuất màn hình phụ độc lập thông qua bản cập nhật phần mềm tiếp theo.