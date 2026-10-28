Apple ra mắt iMac M6, xử lý AI nhanh gấp năm lần đời M4

Ảnh: Apple

Một ngày sau khi giới thiệu iPad mini mới, Apple tiếp tục ra mắt iMac M6, dòng máy tính để bàn tất cả trong một ở phân khúc phổ thông của hãng.

Chip M6 từng xuất hiện trên Mac mini và Mac Studio, nay được đưa vào iMac với cấu hình cao nhất gồm 12 nhân CPU, 12 nhân GPU cùng bộ Neural Engine kép 16 nhân. Theo Apple, mỗi nhân còn tích hợp thêm bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerator) nhằm nâng sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo, bên cạnh việc tăng cả số nhân lẫn hiệu năng trên từng nhân so với thế hệ trước.

Apple công bố băng thông bộ nhớ của máy đạt 170 GB/s, kết hợp với chip mới giúp hiệu năng đồ họa tăng gấp đôi so với iMac M4, qua đó rút ngắn thời gian chỉnh ảnh hay chơi game. Với ứng dụng văn phòng như tính toán trên Microsoft Excel, máy chạy nhanh hơn tới 50% so với iMac M4 và gấp 2,5 lần bản dùng chip M1. Hiệu năng chơi game có dò tia (ray tracing) cũng tăng tới gấp đôi, theo số liệu hãng đưa ra. Máy có RAM tiêu chuẩn 16 GB, người mua có thể nâng lên 24 GB hoặc 32 GB.

Ảnh: Apple

Dẫu vậy, trọng tâm Apple hướng tới vẫn là khả năng chạy AI, cũng là nơi iMac M6 bỏ xa đời trước nhiều nhất. Khi xử lý câu lệnh trên phần mềm LM Studio, iMac M6 chạy AI ngay trên máy nhanh gấp năm lần iMac M4 và gấp 12 lần đời M1. Sức mạnh này phục vụ thế hệ Apple Intelligence mới trên macOS 27, trong đó có Siri AI mà Apple mô tả là giỏi giang vượt xa trợ lý Siri cũ.

Theo đó, người dùng có thể đặt câu hỏi, tìm thông tin nằm trong email hay kho ảnh, hoặc gõ vào ô tìm kiếm Spotlight để nhận câu trả lời về mọi chủ đề rồi hỏi tiếp. Apple Intelligence hiện chưa có mặt tại châu Âu.

Màn hình gần như giữ nguyên với tấm nền Retina 24 inch độ phân giải 4,5K, độ sáng 500 nit và dải màu P3. Phần kết nối được làm mới với Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và cổng Ethernet 2,5 Gb, nhanh hơn 250% so với đời trước theo Engadget thông tin. iMac M6 chỉ hỗ trợ Thunderbolt 4 thay vì chuẩn Thunderbolt 5 nhanh gấp đôi như trên Mac Studio, bù lại vẫn cho phép nối tối đa hai màn hình ngoài độ phân giải 6K để mở rộng không gian làm việc.

iMac M6 còn trang bị camera 12 MP hỗ trợ Center Stage, cảm biến vân tay Touch ID cùng bảy tùy chọn màu kèm phụ kiện đồng bộ tông. Bản tiêu chuẩn có giá 1.499 USD với CPU 10 nhân và 16 GB RAM, còn bản 1.699 USD dùng CPU 12 nhân, GPU 12 nhân, cũng đi kèm 16 GB RAM.

iMac M6 nhận đặt trước từ ngày 28/10, còn giá bán và thời điểm lên kệ tại Việt Nam chưa được nhắc tới trong thông tin Apple đưa ra lần này.