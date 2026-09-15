Apple phát hành iOS 27 và iOS 26.7 sửa hơn 100 lỗi bảo mật nguy hiểm trên dòng máy iPhone

Apple đã chính thức phát hành đồng thời hai bản cập nhật hệ điều hành iOS 27 và iOS 26.7 nhằm giải quyết khối lượng lớn lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Động thái này nhằm bảo vệ hệ thống thiết bị của người dùng trước nguy cơ bị xâm nhập trái phép và kiểm soát dữ liệu cá nhân từ xa.

iOS 26.7 và iOS 27 vá nhiều lỗ hổng bảo mật quan trọng

Quy mô các bản vá lỗi trên iOS 27 và iOS 26.7

Bản nâng cấp iOS 27 mang đến giải pháp khắc phục cho hơn 100 lỗ hổng an ninh trên thiết bị. Song song với đó, phiên bản iOS 26.7 được cung cấp cho những người dùng chưa chuyển sang hệ điều hành mới, bao gồm hơn 80 bản vá. Đáng chú ý, có tới 75 bản vá được dùng chung giữa cả hai phiên bản, giúp củng cố bức tường bảo mật trên cả những thiết bị đời cũ hơn.

iOS 27 mang đến nhiều thay đổi ấn tượng

Nguy cơ từ các lỗ hổng nhân hệ điều hành và kết nối không dây

Các lỗ hổng được đánh giá nguy hiểm nhất trong đợt cập nhật này nằm ở nhân hệ điều hành (Kernel). Về mặt kỹ thuật, lỗi bảo mật ở cấp độ Kernel có thể tạo điều kiện cho các ứng dụng độc hại leo thang đặc quyền để chiếm quyền điều khiển cao nhất (root) trên thiết bị.

Bên cạnh đó, các lỗi liên quan đến giao thức Bluetooth cũng tiềm ẩn rủi ro khi cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc từ xa mà không cần sự tương tác trực tiếp của người dùng. Dù chưa ghi nhận báo cáo nào về việc các điểm yếu này bị khai thác trên thực tế, việc cài đặt bản vá vẫn là yêu cầu cấp thiết để ngăn chặn các phương thức tấn công có thể phát sinh.

Sự tham gia của trí tuệ nhân tạo trong quy trình rà soát lỗ hổng

Điểm đáng chú ý trong đợt phát hành lần này là sự tham gia của các công cụ trí tuệ nhân tạo vào quy trình phát hiện lỗ hổng phần mềm. Apple ghi nhận ba bản vá kỹ thuật được hỗ trợ từ mô hình ngôn ngữ lớn Claude của Anthropic, kết hợp cùng hệ thống phân tích OpenAI Codex Security.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp rút ngắn thời gian rà quét mã nguồn và nhận diện sớm các cấu trúc lỗi phức tạp trong hệ điều hành. Người dùng được khuyến cáo truy cập vào phần cài đặt của thiết bị để cập nhật ngay lên iOS 27 hoặc iOS 26.7 nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu.