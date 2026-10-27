Apple phát hành iOS 27.2: Hỗ trợ 'bút chì' cho iPhone Duo, Siri AI thêm 5 ngôn ngữ

Apple vừa phát hành iOS 27.2 (ngày 26/10 theo giờ Mỹ) cho toàn bộ iPhone chạy được iOS 27. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên kể từ khi iOS 27 ra mắt hồi tháng 9. Với người dùng iPhone Duo, thay đổi lớn nhất là chiếc máy gập này cuối cùng cũng dùng được Apple Pencil.

Khi giới thiệu iPhone Duo hôm 9/9, Apple cho biết máy hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài, để ghi chú, phác thảo hoặc chú thích tài liệu. Hãng chỉ hẹn tính năng này sẽ có vào cuối năm, không nói rõ bản cập nhật nào mang đến. iPhone Duo xuất xưởng với iOS 27.1 và có hàng tại Việt Nam từ 23/10, nên người mua ngày đầu phải cập nhật lên iOS 27.2 mới dùng được bút. Giá khởi điểm của máy tại Việt Nam là 64.999.000 đồng cho bản 256 GB.

Tính năng này lộ diện từ tuần trước, khi nhà phân tích Max Weinbach của Creative Strategies cài bản Release Candidate (bản thử nghiệm cuối trước khi phát hành chính thức) lên iPhone Duo và xác nhận bút chạy được. Ghi chú phát hành riêng cho iPhone Duo mà Apple đăng cùng bản cập nhật cũng nêu rõ máy được hỗ trợ Apple Pencil.

Cây bút có vài giới hạn. iPhone Duo chỉ tương thích Apple Pencil (USB-C), không dùng được Apple Pencil Pro hay các đời bút khác. Bút bán riêng, trong hộp máy chỉ có iPhone Duo và một cáp USB-C dài 1 m. Bản USB-C cũng thiếu cảm biến lực nhấn (giúp nét vẽ đậm nhạt theo lực tay), không có thao tác chạm đúp hay bóp để đổi công cụ, và phải sạc qua cáp thay vì sạc từ tính như bản Pro.

Cùng ghi chú đó, iPhone Duo còn có thêm Edge Light, tính năng chiếu sáng khuôn mặt khi gọi video.

Việc Apple nhảy thẳng từ iOS 27 lên 27.2 cũng bắt nguồn từ chiếc máy gập này. Bản iOS 27.1 được dành riêng cho iPhone Duo vì thiết kế hai màn hình, nên Apple tách máy khỏi nhóm iPhone còn lại khi ra mắt. iOS 27.2 bắt đầu thử nghiệm từ 16/9, qua 4 bản beta và 1 bản Release Candidate, và giờ là bản chung cho mọi iPhone, kể cả iPhone Duo.

Với các mẫu iPhone khác, thay đổi nằm nhiều ở Siri AI. Trợ lý giờ nhớ được các cuộc trò chuyện trước, nên người dùng có thể hỏi lại điều Siri từng gợi ý, như quán ăn được nhắc từ tuần trước. Siri cũng lấy thông tin từ nhiều nguồn hơn: ảnh gửi trong Tin nhắn, người tham dự sự kiện trong Lịch, thư thoại, cùng lịch sử Safari và Danh sách đọc. Mục Excluded Apps cho phép chọn những ứng dụng mà Siri, tìm kiếm và gợi ý không được truy cập, gộp trong một cài đặt. Người dùng cũng có thể sao chép riêng một phần câu trả lời của Siri.

Siri AI hỗ trợ thêm tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Danh sách này chưa có tiếng Việt. Tính năng chạy trên iPhone 16 trở lên, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, và không có tại EU hay Trung Quốc đại lục.

Ở Tin nhắn, iOS 27.2 thêm gợi ý hành động dựa trên nội dung cuộc trò chuyện. Khi hai người hẹn ăn tối, máy hiện sẵn nút tạo lịch hoặc nhắc việc ngay trên thanh công cụ bàn phím.

Ứng dụng Apple TV trên iPhone và iPad lần đầu có hồ sơ riêng cho từng thành viên trong gia đình, kèm kiểm soát độ tuổi nội dung cho hồ sơ trẻ em. Apple Podcasts tách trang chính thành hai mục Tập mới và Tiếp tục phát. Apple Music đổi biểu tượng sang nền trắng với nốt nhạc đen, thay cho nền đỏ quen thuộc. FaceTime nhóm giờ chia sẻ được đồng thời hình từ camera trước và camera sau (Dual Capture), tính năng trước đây chỉ dùng được ở cuộc gọi 1-1 và chỉ chạy trên iPhone 17 trở lên.

Ứng dụng Sức khỏe thiết kế lại từng xuất hiện trong các bản beta đầu, nhưng Apple gỡ ra từ beta 4, nên bản chính thức vẫn giữ ứng dụng cũ.

Người dùng cập nhật qua Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Riêng chủ iPhone Duo, muốn viết bằng bút cần cài iOS 27.2 và mua thêm Apple Pencil (USB-C) bán riêng. Bạn đọc có thể tham khảo giá bán iPhone Duo khởi điểm từ 64,99 triệu đồng và Apple Pencil (USB-C) giá 1,99 triệu đồng.