Apple phát hành bản iOS 27.2 Release Candidate nhằm hoàn thiện kiểm tra trước khi ra mắt

Apple đã chính thức cung cấp bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate (RC) tới cộng đồng nhà phát triển. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của hệ điều hành trước khi phiên bản ổn định được tung ra cho toàn bộ người dùng.

Đợt phát hành iOS 27.2 Release Candidate diễn ra đúng một tuần sau khi phiên bản beta thứ tư xuất hiện trên thị trường. Cùng thời điểm này, Apple cũng gửi bản cập nhật iPadOS 27.2 RC đến các nhà phát triển để đồng bộ quy trình đánh giá kỹ thuật.

Apple phát hành iOS 27.2 RC

Quy trình cập nhật dành cho nhà phát triển

Các nhà phát triển đã đăng ký tài khoản thử nghiệm