Apple phát hành bản iOS 27.2 Release Candidate nhằm hoàn thiện kiểm tra trước khi ra mắt
Bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate mang các cải tiến trên Apple TV, Call Context và Apple Music trước khi Apple tung bản phát hành chính thức rộng rãi.
Apple đã chính thức cung cấp bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate (RC) tới cộng đồng nhà phát triển. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của hệ điều hành trước khi phiên bản ổn định được tung ra cho toàn bộ người dùng.
Đợt phát hành iOS 27.2 Release Candidate diễn ra đúng một tuần sau khi phiên bản beta thứ tư xuất hiện trên thị trường. Cùng thời điểm này, Apple cũng gửi bản cập nhật iPadOS 27.2 RC đến các nhà phát triển để đồng bộ quy trình đánh giá kỹ thuật.
Quy trình cập nhật dành cho nhà phát triển
Các nhà phát triển đã đăng ký tài khoản thử nghiệm
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/apple-phat-hanh-ban-ios-272-release-candidate-nham-hoan-thien-kiem-tra-truoc-khi-ra-mat-470237.html