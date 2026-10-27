Apple phản hồi việc iPhone Duo vừa mở bán đã gặp sự cố màn hình

IPhone Duo là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, chính thức lên kệ từ ngày 23/10, thu hút đông đảo khách hàng xếp hàng tại các cửa hàng và khiến thời gian chờ nhận máy đặt trước kéo dài.

Tuy nhiên, ngay trong dịp cuối tuần đầu tiên, một số người dùng đã phản ánh sự cố nghiêm trọng: màn hình bên trong điện thoại có thể bị hư hỏng, xuất hiện những đường kẻ sáng nằm ngang lan ra từ khu vực bản lề.

Tới ngày 26/10, Apple xác nhận đã nắm được sự việc, đồng thời cho biết vấn đề chỉ ảnh hưởng đến “một số lượng nhỏ” thiết bị. Hãng sẽ thay thế những chiếc điện thoại bị lỗi theo chính sách bảo hành AppleCare.

“Chúng tôi đã biết về một vấn đề ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số ít thiết bị iPhone Duo. Nếu người dùng gặp sự cố với màn hình iPhone Duo, họ nên liên hệ với AppleCare để được thay thế thiết bị”, đại diện Apple nói với CNBC.

Apple xác nhận sự cố màn hình ảnh hưởng đến một số ít thiết bị và cam kết thay thế máy cho khách hàng gặp lỗi.

Theo thông tin trên website của Apple, chi phí sửa chữa màn hình trong đối với những chiếc iPhone Duo đã hết hạn bảo hành lên tới 999 USD.

Phần lớn phản ánh về sự cố xuất phát từ những người dùng ẩn danh trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit và X. Tuy nhiên, trên mạng cũng xuất hiện một số hình ảnh giả mạo, khiến mức độ xác thực của các báo cáo ban đầu chưa thực sự rõ ràng.

Dù vậy, công ty chuyên sửa chữa thiết bị điện tử iFixit đã đưa ra nhận định đáng chú ý ngày 25/10, sau khi tiến hành tháo rời iPhone Duo và kiểm tra khả năng chống bụi của thiết bị. Theo các chuyên gia của iFixit, thiết kế bản lề có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng màn hình.

“Trong nhiều trường hợp, người dùng cho biết họ nghe thấy tiếng rắc khi gập hoặc mở điện thoại, sau đó cố dùng lực để tiếp tục thao tác. Đáng chú ý, tại vị trí màn hình bị hư hỏng, thiết kế bản lề có một điểm khác biệt so với các khu vực khác”, kỹ thuật viên Shahram Mokhtari của iFixit nhận xét trong video tháo rời thiết bị.

Trong khi đó, CEO iFixit Kyle Wiens cho rằng cấu tạo bản lề của iPhone Duo rất phức tạp, với hàng chục chi tiết được chế tạo với độ chính xác cao. “Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình sản xuất hoặc một hạt cát cũng có thể phá hỏng tấm màn hình mỏng manh mà bản lề có nhiệm vụ bảo vệ”, ông viết trên mạng xã hội X.

Theo thông tin từ Apple, iPhone Duo bắt đầu cho đặt trước ngày 16/10/2026 và chính thức mở bán ngày 23/10 tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giá khởi điểm tại Mỹ là 1.999 USD.

Đáng chú ý, sức mua đối với iPhone Duo nhanh chóng vượt khả năng cung ứng của Apple. Theo Reuters, chỉ vài phút sau khi mở đặt trước ngày 16/10, thời gian giao hàng dự kiến đã bị đẩy lùi tới cuối tháng 1/2027.